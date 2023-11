Ante la sorpresiva salida de Nacho Ambriz, Deportivo Toluca tendría en la mira a un director técnico portugués al que no le fue muy bien en su paso por la Liga MX.

Y es que, Deportivo Toluca sabe que necesita iniciar un nuevo proyecto de cara al próximo torneo, por lo que recurrirían a un técnico extranjero.

En ese sentido, Deportivo Toluca iría por Renato Paiva, pues de acuerdo con trascendidos, las negociaciones con el técnico ya van muy avanzadas.

Cabe recordar, que Renato Paiva ya dirigió en la Liga MX, tomó las riendas de Club León pero solo estuvo 6 meses en el equipo, para después ir al Bahía de Brasil, pero ahora mismo se encuentra sin equipo.

El Deportivo Toluca no logró clasificar a liguilla y Carlos María Morales tomó el puesto de director técnico interino , pero muy pronto darían la noticia de que Renato Paiva tomará las riendas para el próximo torneo.

Renato Paiva revela la razón de su salida de Club León

Hace unos meses, Renato Paiva confesó para The Coache’s Voice, que los jugadores no estaban dispuestos a trabajar a su manera , por lo que él decidió abandonar al club.

“Sólo estuve seis meses en León. Me fui porque, como había ocurrido con mis dos predecesores en el cargo, algunos jugadores no estaban dispuestos a poner en práctica nuestras ideas”, dijo.

Además, reveló que la razón por la que decidió ir a la Liga MX, la cual tenía que ver con la oferta económica que le hizo el cuadro esmeralda en aquel entonces.

Nacho Ambriz y la razón por la que salió de Deportivo Toluca

Nacho Ambriz fue destituido de Deportivo Toluca de manera sorpresiva, todo indica que hubo algunos problemas internos que proyectaron su salida.

Y es que, de acuerdo con los reportes, los problema entre directivos y técnicos, habrían hecho que el técnico diera un paso al costado después de haber mostrado un buen rendimiento.

Es por eso, que Deportivo toluca se quedó con técnico cuando faltaban 4 jornadas para que finalizara la jornada regular.

