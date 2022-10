El Club América tuvo una impresionante actuación en los cuartos de final del Apertura 2022, goleando al Club Puebla en ambos encuentros de la llave para registrar un marcador global de 11 a 2 .

Sin embargo, el estratega del Club América, Fernando Ortiz, sabe que el resultado ante el Club Puebla no le ha asegurado nada, solamente el pase a las semifinales del Apertura 2022 .

“No hemos logrado nada todavía. No quiero ser ave de mal agüero, pero los rivales que quedan en semifinal van a ser muy difíciles. Vamos a ver quien nos toca, vamos a prepararlo, afrontarlo y ahí veremos” comentó.

Así mismo, durante la conferencia de prensa, Fernando Ortiz pidió que vieran más allá de la cantidad de goles que se anotaron en el partido y fijaran su atención en otros aspectos del equipo.

“Estamos más enfocados en la cantidad de goles que hicimos que en como jugamos para sacar el resultado. Para que no suene mal, me interesa más como los chicos resolvieron el partido , no la cantidad de goles. Calma” concluyó.

¡PIDE CALMA TRAS LA GOLEADA! ⚽🦅



Fernando Ortiz pide no echar las campanas al vuelo tras el resultado frente a Pueblahttps://t.co/sxUUoYZd8X pic.twitter.com/tYW8nGf8vj — MARCA Claro (@MarcaClaro) October 16, 2022

Fernando Ortiz y la escalofriante estadística que pone a temblar a todos en la Liga MX

Fernando Ortiz ha caído como anillo al dedo para la dirección técnica del Club América, pues ha logrado una armonía en el conjunto azulcrema que no se veía desde hace mucho tiempo.

El Tano ha puesto a temblar a todos en la Liga MX con una escalofriante estadística que muestra su porcentaje de efectividad en muy poco tiempo.

De 19 encuentros que ha dirigido con las Águilas este Apertura 2022, Ortiz registra un total de 14 victorias , 2 empates y solo 3 derrotas.

Fernando Ortiz, director técnico del Club América (Ulises Naranjo / Ulises Naranjo)

Club América: ¿Quién podría ser su rival en las semifinales del Apertura 2022?

El Deportivo Toluca sí: Vence al Club Santos Laguna

El Club Tigres sí: Vence al CF Pachuca y el Club Santos Laguna derrota al Deportivo Toluca

El CF Pachuca sí: Avanza junto con el Club Santos Laguna

