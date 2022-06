El Club América ha dejado ir a una de sus joyas de la cantera; no le quiso renovar contrato.

Así es, ahora que el Club América está metido en la polémica porque aún no se anuncian refuerzos para el Apertura 2022, se ha dado a conocer que una de sus joyas en la cantera no fue renovada.

Se trata del joven Morrison Palma, que hace apenas unas semanas salió campeón de la Sub 20 en la Liga MX con el Club América.

Y es que este día el joven publicó un mensaje de despedida, pues no forma más parte del equipo azulcrema.

“Llego el momento en que nuestros caminos toman rumbos diferentes no es un adiós si no un hasta pronto después de 11 años y medio de felicidad e inmensas alegrías en el club que me arropo siendo yo un niño (SIC)”, dijo el juvenil mexicano en la carta con la que se despidió de las Águilas.

Morrison Palma y sus agradecimientos al Club América

En ese mismo mensaje, Morrison Palma no dudó en darle las gracias a todo el personal del Club América con el que trabajo desde la infancia al que el llama “el equipo de mis amores”.

“El club que me apoyo en mi adolescencia me toca decir hasta pronto al club de mis amores gracias infinitas a él personal de limpieza, a mis segus personal de oficinas preparadores fisicos doctores sobre todo a mis entrenadores y auxiliares a mis directivos gracias (SIC)”, añadió el ahora futbolista libre.

Palma ahora tendrá la labor de buscar un equipo en donde pueda encontrar acomodo, tras su salida del Club América.

“Me voy tranquilo por que siempre di todo de mi para que el escudo que tanto amo desde niño gracias a mi familia que me lo inculcó estuviera en lo mas alto me voy siendo campeón Dios sabe el por que de las cosas se que nos volveremos a encontrar Morrison (SIC)”, finalizó.

