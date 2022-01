Chucky Lozano ya está libre de Covid-19 y listo para volver al Napoli; el futbolista mexicano podrá incorporarse a su equipo de nueva cuenta.

Cabe recordar, que hace unos días el Napoli lanzó un comunicado en el que dio a conocer que Chucky Lozano se realizó una prueba de Covid-19 que salió positiva, aunque era asíntomático.

Asimismo, el cuadro italiano dio a conocer que tendría que permanecer en aislamiento domiciliario y no podría regresar a Italia hasta que presentara una prueba con resultado negativo.

Ahora, este martes, el conjnto italiano dio la buena noticia de que la prueba que se hizo salió negativa y podrá regresar a Italia para entrenar y porder debutar en el 2022.

😍 @HirvingLozano70 dio negativo de Covid-19. 💪



¡El Chucky regresará a Italia en las próximas horas!



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/ZiXaKpglMq — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) January 11, 2022

Chucky Lozano en el Napoli 2021

Con altibajos, el futbolista mexicano finalizó el 2021 como titular en la plantilla comandada por Luciano Spalletti y el último partido que jugó fue contra Spezia donde el Napoli terminó cayendo.

Luego de eso, se suspendieron los partidos de la Serie A por las fiestas decembrinas donde Chucky viajó a México para psar las vacaciones con su familia y fue cuando se enteró que era positivo a Covid-19 y su regreso a Italia tuvo que esperar.

Cabe recordar, que el mexican o llegó en 2019 al cuadro napolitano proveniente del PSVEindhoven, donde logró tener buenas actuaciones y ser importante en el equipo.

Al paso del tiempo y entregando resultados, se fue ganando la confianza de la afición y cuerpo técnico, y por ende la titularidad en el equipo. Ahora, en la nueva era de Luciano Spalletti ha sumado minutos, alternando la titulridad con Matteo Politano.

Chucky Lozano (Miguel Medina / AFP)

Chucky Lozano y su intencón de irse a otro equipo

Hace varias semanas, Chucky Lozano expresó su deseo de irse a otro equipo “más grande” pues es una de sus aspiraciones.

“La verdad es que estoy en un club muy competitivo... Pero la verdad es que me gustaría ir a un club más grande. Me considero un jugador muy competitivo con objetivos claros, me siento en un buen nivel y me gustaría dar ese paso”, aseguró en entrevista para TV Azteca.