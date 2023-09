Chucky Lozano ha revelado por fin la verdad acerca de por qué el proyecto de la Selección Mexicana no funcionó con Tata Martino como el director técnico.

Tata Martino llegó a dirigir la Selección Mexicana en el 2019, en lugar de Juan Carlos Osorio, el colombiano que llevó al Tricolor a los octavos de final del Mundial de Rusia 2018, donde tuvo gran participación el Chucky Lozano.

Aunque en el inicio del proyecto las cosas caminaron, ganando una Copa Oro, al final no se consiguieron todos los objetivos.

Con el Tata Martino el Tricolor no quedó en primer lugar de la eliminatoria mundialista, no ganó la Liga de Campeones de la Concacaf, no logró la Copa Oro del 2021.

Y lo peor es que no se pasó de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Por eso quedó la duda de por qué el equipo nacional no logró llegar mucho más lejos con el argentino como el técnico. Hasta que Hirving Lozano dijo la verdad.

No hubo conexión con el Tata Martino, dice Chucky Lozano

Tata Martino, con el recorrido que tuvo en el futbol mundial al dirigir la selección de Argentina y al FC Barcelona, falló cuando estuvo al mando de la Selección Mexicana. Y el Chucky Lozano reveló por qué.

En una entrevista otorgada a W Deportes, el Chucky Lozano mencionó que simplemente los jugadores no conectaron con el argentino Tata Martino.

“Se juntaron muchas cosas tanto como el entrenador y algunos jugadores no estábamos conectados y no estaban al cien por ciento muchos”, mencionó el ahora jugador del PSV Eindhoven de Países Bajos.

El mal ambiente que explotó en la Copa del Mundo qatarí: “ni el cuerpo técnico ni jugadores estábamos juntos, eso se juntó y explotó en el Mundial. Muchas cosas no estaban bien”.

El Chucky aceptó que el fracaso en el Mundial de Qatar “me pegó muchísimo, estuvo en mi mente muchos días dándome vueltas, pero al final creo que ya lo superé y ahora vamos con todo por una nueva oportunidad”.

Gerardo Tata Martino

Qué viene para la Selección Mexicana y el Chucky Lozano

La Selección Mexicana y el Chucky Lozano iniciará el proceso hacia el 2026 con Jaime Lozano nombrado como el técnico oficial, después del interinato que realizó en la Copa Oro.

El Tricolor jugará este fin de semana un juego amistoso contra Australia en Arlington, Texas y frente a Uzbekistán en Atlanta, Georgia.

El próximo mes se jugarán otro par de juegos de preparación contra Ghana en Charlotte y frente a Alemania en Filadelfía.

