Una leyenda de la Selección Mexicana pidió que se revisaran las “costumbres” de Julián Quiñones, tras recordar el incidente extracancha en el que se vio involucrado hace mucho tiempo.

Claudio Suárez, legendario ex futbolista de la Selección Mexicana, lanzó una dura crítica a la actitud que Julián Quiñones ha tomado en el pasado mientras jugaba para Lobos Buap o el Atlas FC.

En entrevista para ESPN, “El Emperador” se fue con todo en contra del flamante refuerzo del Tri, que espera por la oportunidad de vestirse con la camiseta de la escuadra azteca de manera oficial.

“Julián Quiñones tuvo un conflicto. En Lobos BUAP tuvo un escándalo y no sé qué tanto. En Atlas, cuando iban a jugar Concacaf en Centroamérica, él no quiso ir”, explicó el ex defensor.

“Imagínate que con la Selección Mexicana diga: ‘este partido no lo quiero jugar’ o cosas por el estilo. Tienes que analizar todo eso, el comportamiento del jugador, que haga grupo, se adapte a las condiciones y no le cree problemas a Jaime Lozano”, sentenció Claudio Suárez.

Claudio Suárez muestra su “desacuerdo” por el llamado de Julián Quiñones a la Selección Mexicana

Claudio Suárez, leyenda de la Selección Mexicana, mostró su “desacuerdo” por el llamado de Julián Quiñones con la escuadra azteca, para convertirse en refuerzo del equipo próximamente.

“El Emperador” no se guardó nada y dejó entrever que no es muy ‘afecto’ a que los futbolistas naturalizados sean convocados con el Tri para fortalecer al cuadro nacional.

El ex zaguero del Club Pumas y el Club Chivas dio a entender que el jugador nacido en México, “es menos quisquilloso” que aquellos que nacieron en otro país y decidieron naturalizarse más tarde.

“Me tocó lo de ‘Guille Franco’ y ‘Sinha’; te das cuenta que hay ciertas cosas, desde la comida, y como mexicano te adaptas más rápido”, sentenció.

Julián Quiñones: ¿Cuándo debutará con la Selección Mexicana?

Julián Quiñones ya entrena con la Selección Mexicana mientras espera la resolución de su tema de naturalización, para volverse elegible y poder defender los colores de la escuadra azteca.

El delantero de 26 años del Club América podría debutar con el Tri en la próxima fecha FIFA que disputará el equipo en el mes de octubre, ante Ghana y Alemania.

