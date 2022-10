Christian Martinoli se rindió por completo ante la leyenda de Hugo Sánchez, ex futbolista considerado por muchos el mejor jugador de la Selección Mexicana y de la historia del balompié azteca.

Christian Martinoli llegó incluso a comparar a Hugo Sánchez con lo hecho por Diego Armando Maradona en Argentina, exigiendo el mismo nivel de respeto de parte de los aficionados mexicanos.

En entrevista con Enrique Garay, el narrador de TV Azteca habló sobre cómo “El Macho” es una figura que debería ser considerada como el Diego Armando Maradona de México.

“Para mí y sin ser ‘Huguista’, Hugo Sánchez en México tendría que ser como Maradona para los argentinos, ese señor era un fuera de serie, descomunal. Hugo Sánchez, como futbolista, era un pinche Dios ” confesó.

“Si a Hugo Sánchez lo critican, cómo carajos no voy a poder criticar a todos los demás futbolistas porque me alegan que ganan la Copa de Holanda y no sé qué jaladas de torneos, por favor” sentenció.

Christian Martino revela qué es lo que más le molesta de TV Azteca previo al Mundial de Qatar 2022

Con el Mundial de Qatar 2022 a la vuelta de la esquina, Christian Martinoli no pudo evitar hablar sobre qué es lo que más le molesta hacer con TV Azteca durante esta competencia.

“ Me cagan ese tipo de formatos de programa de revista con gastronomía, comedia, cultura, hasta espectáculos, pero es lo que nos toca hacer y lo entiendo porque es lo que el público consume” indicó.

Del mismo modo, contó con toda sinceridad qué es lo más emocionante de cubrir una nueva Copa del Mundo previo a Qatar 2022.

“Lo mejor es conocer un país distinto, vas a lugares a los que probablemente jamás pensaste ir. Lo peor es que no duermes, te cruzas a la gente y ellos no entienden que no vas de vacaciones, no les puedes faltar al respeto pero como no te ven echando desmadre con ellos te tachan de mamón” finalizó

Martinoli es el narrador estelar de Tv Azteca. (MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO)

Mundial de Qatar 2022: ¿Cuándo se inaugura la competencia?

Qatar vs Ecuador | Domingo 20 de noviembre a las 10:00 hrs. | Estadio Al Khor

