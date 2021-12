Las Chivas de Guadalajara golearon a los Caimanes de Colima en su primer partido de pretemporada rumbo al Clausura 2022, en el que esperan volver a los primeros planos.

Después de hacer trabajo de playa en Barra de Navidad, el conjunto rojiblanco sostuvo su primer partido de preparación ante los Caimanes, equipo de la tercera división del futbol mexicano .

En un partido dividido en cuatro tiempos, el Rebaño Sagrado goleó 8-0 al equipo de Colima , con lo que iniciaron su camino para el próximo torneo de la Liga MX.

Los goles fueron obra de Fernando Beltrán, en dos ocasiones; Ángel Zaldívar, Uriel Antuna, Hiram Mier, César Huerta, Cristian Calderon y Jesús Angulo.

Algo que llamó la atención del partido amistoso del Club Chivas es que Marcelo Michel Leaño le dio minutos a Uriel Antuna y a Alejandro Mayorga, quienes podrían ir a Cruz Azul.

Los dos jugadores entraron de cambio en el tercer tiempo del encuentro amistoso, siendo Antuna el más destacado al anotar uno de los ocho goles.

Fue en las últimas horas cuando se dio a conocer la posibilidad de que Antuna y Mayorga dejarían el Rebaño para ir a La Máquina a cambio de Roberto Alvarado.

Fuentes señalan que el trueque ya es un hecho; sin embargo, aún no se ha hecho nada oficial por parte de algún equipo involucrado.

Sobre esta situación, el DT de Chivas señaló que cuenta con todos los jugadores que actualmente se encuentran haciendo pretemporada, no dando más detalles sobre la posible operación.

“Uriel sabe que es un jugador importante, con la posibilidad de ser un referente en el fútbol mexicano, me ha brindado lo mejor en los entrenamientos y partidos. Estamos protegidos del ruido exterior”, dijo.

"Cuento con todos los jugadores que hoy vieron, no he tenido indicaciones de la directiva, todavía no se los XI que inician, quiero ver quien tiene ese nivel energético para seguir, sigo confiando a muerte en los jugadores.

Marcelo Michel Leaño. DT Chivas