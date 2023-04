Con más de tres años alejado de la Selección Mexicana debido a un veto provocado por una indisciplina, el Chicharito Hernández sueña con retirarse en definitiva del Tricolor siendo campeón mundial.

“Sí me veo en un Mundial”, aceptó el Chicharito Hernández en entrevista con Fox Sports.

“Creo que estoy en un lugar tan pleno que tengo que confianza que no nada más fuera del campo como líder, sino que puedo servir adentro”, advirtió el ahora jugador del Galaxy de Los Ángeles en la MLS.

Y el Chicharito Hernández fue más allá en su reto. “ Si llego ir al Mundial y se hace historia, me retiro , (siendo) campeón del mundo”.

¿Es un buen líder Chicharito Hernández?

Regresar a la Selección Mexicana implica enfrentar muchos cuestionamientos, pero Chicharito Hernández no se asusta ante lo que pueda venir.

Es más, recordó que siempre ha luchado por las cosas que beneficien al equipo , en este caso a la Selección Mexicana.

“Yo no quería que me pagaran más, al revés, hay oportunidades para ayudar al futbol mexicano, no por mi bien sino por las generaciones que vienen”, advirtió en respuesta a lo que por mucho tiempo se le acusó, de ver por su beneficio en lugar del grupal.

Chicharito Hernández quiere mejores condiciones para sus compañeros

Chicharito Hernández recordó que cuando yo llegó a la Selección Mexicana en su primer Mundial se seguían haciendo las cosas igual que en la época de su abuelo y su padre, y sólo ha intentado mejorar las condiciones para los jugadores.

Aunque ha tenido poco éxito. ”Desde que estoy en la Selección Mexicana, las ideas que he traído el 90 por ciento han sido no, y se hacen como los demás dicen, pero sí sé decir no”.

Razón por la que dice, resulta incómodo para algunos compañeros. “Es la incomodidad que me he impuesto y que me hizo llegar al Manchester y al Real Madrid, ser el máximo goleador de la Selección, soy muy incómodo y a los mexicanos les encanta vivir en el confort”.

Actitud que no cambiará, ya que presume que “algo debo estar haciendo bien”.

