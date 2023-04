La telenovela del Chicharito Hernández y su ausencia en la Selección Mexicana es un tema que ha acaparado durante los últimos años el entorno del Tricolor, pero poco a poco la verdad sobre el asunto tema se va descubriendo.

Al menos la verdad de quien desea compartirla. Es el caso del Chicharito Hernández, quien en entrevista con FOX Sports descubrió un poco del fondo que hay detrás de su veto en la Selección Mexicana.

Chicharito Hernández, quien desde el año 2019 no viste la playera de la Selección Mexicana, señaló que la supuesta indisciplina de la que se le ha acusado tras estar en una fiesta durante una gira con el Tri en Nueva Jersey, afectó a otros compañeros, como Miguel Layún y Marco Fabián.

“Todo con mis compañeros quedó claro pero me tocó bailar con la más fea... a mí y a varios. Miguel Layún y Marco Fabián también. Esto a mucha gente le cayó como anillo al dedo, esta situación que se generó hasta internamente”, mencionó el máximo goleador en la historia del Tri.

🇲🇽😳 "SÍ ME EQUIVOQUÉ EN SELECCIÓN... HAY ALGO QUE NO PUEDO HABLAR PORQUE ME LLEVO A ALGUIEN ENTRE LAS PATAS"



🚨 ¡@CH14_ habló de su veto en el Tri! 🚨



😰 "ESTOS DOS AÑOS SABÍA QUE ERA UN PRECIO A PAGAR, POR LA DECISIÓN QUE TOMÉ POR UN COMPAÑERO" @ruubenrod#FSRadioMX pic.twitter.com/0DcEeB2b2o — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 24, 2023

¿A quiénes les benefició el veto al Chicharito Hernández?

Los históricos seleccionados nacionales Andrés Guardado y Guillermo Ochoa, serían los jugadores que habrían salido beneficiados por la sanción que recibió Chicharito Hernández, con quien los citados jugadores no tenían buena relación.

Pero el asunto de fondo no termina ahí, ya que pese a la apertura que tiene Chicharito Hernández para hablar, sigue teniendo reservas al recordar lo acontecido , y aprovechó para restarle culpa al Tata Martino por no haber ido al Mundial de Catar.

“Gerardo Martino no fue el único responsable de que no fuera al Mundial de Catar. La gente dudó de que hubo falta de interés de mi parte, fue mentira. El problema es que hay algo muy en el fondo que se tiene que proteger, que tengo que proteger y que me ha costado un Mundial. Ese costo ha valido la pena totalmente”, explicó.

🚨🇲🇽 ¡CHICHARITO PROTEGIÓ A UN COMPAÑERO!



La mesa de #FSRadioMX analiza la respuesta de 'Chicharito' con el veto del Tri 😮‍💨



❌ "SACA DE LA ECUACIÓN A TATA MARTINO" pic.twitter.com/ym6e2kNLWI — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 24, 2023

Chicharito Hernández acepta su responsabilidad

Aunque el Chicharito Hernández aceptó su responsabilidad , reiteró que no puede hablar más de lo que hasta ahora ha hecho. “Me equivoque, pero lo más importante fue que lo reconocí a tiempo. El problema es que no puedo hablar del tema porque me llevo a alguien entre las patas”.

“Así tenía que pasar”, agregó el Chicharito Hernández. “Yo tomé la decisión de que así fuera. Asumí un rol de villano”.

Recordó que fueron cuatro años del proceso en los que yo no estaba “y en los primeros dos se hablaron de la manera más negativa de mí”.

Después, sabía que era un precio a pagar por su indisciplina, “pero también fue una decisión que yo tomé por un compañero”.

Lo cierto es que desde entonces ha trascendido que tanto Chicharito Hernández como Miguel Layún y Marco Fabián participaron en un festejo con modelos durante una gira en Estados Unidos, evento que concretaron gracias a la ayuda de uno de los encargados de logística del Tricolor, que fue despedido meses después.

La historia del Chicharito Hernández y la Selección Mexicana parece no haber llegado a su final, y en el nuevo proceso que dirige Diego Cocca existiría la posibilidad de que el futbolista se pusiera de nueva cuenta la playera verde.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok