Chicharito Hernández tiene bien puesta la playera del Club Chivas, así que fue categórico al afirmar que en el Club América nunca va a jugar.

Surgido en las entrañas del Club Chivas, su talento goleador atrapó la atención del futbol europeo , en especial del Manchester United de Inglaterra, que lo compró en el año 2010.

Han pasado 13 años desde que el Chicharito dejó México, pero nunca olvidó el amor por los colores rojiblancos del Club Chivas.

En la Liga MX, el Club Chivas es la prioridad del Chicharito

Ahora está más cerca de la Liga MX, al menos geográficamente, y aunque muchos desean que regrese al Club Chivas, no se ha concretado la posibilidad de que el Chicharito sea nuevamente del Rebaño .

Aunque Chicharito tiene bien claro que en caso de volver a la Liga MX, lo haría guiado por el corazón y el línea directa al Club Chivas.

Así que que la opción de jugar en el Club América está descartada. “En América no voy a jugar; nunca soy de cerrarle la puerta a situaciones… pero en América no voy a jugar, no. Soy chiva de corazón”.

Chicharito quiere ser campeón con el Galaxy

Portar otra playera en la Liga MX no la descarta el Chicharito, “pero si llego a pensar en irme a México, la opción número uno sería Chivas a como de lugar”.

Por ahora, su reto es ser campeón con el LA Galaxy de la MLS, “y después no sé, ya veremos”, dijo en entrevista con Fox Sports.

Los equipos en los que ha jugado el Chicharito

En junio del 2023 el Chicharito Hernández cumplirá 35 años de edad , y aunque no piensa en el retiro, podría irse cuando lo decida dejando atrás un buen palmarés como futbolista.

Tras emigrar del Club Chivas al Manchester United, se enroló con el Real Madrid, Bayer Leverkusen, Westa Ham y Sevilla en el futbol europeo.

En el 2020 decidió ser parte del Galaxy en la MLS de Estados Unidos, escuadra en la que se mantiene.

