En un video difundido en redes sociales, el Chicharito Hernández rompió el silencio sobre los sucesos que lo pusieron en el centro de la polémica; uno de ellos, su negativa a tomarse una foto con un niño.

Durante su exposición, Chicharito Hernández dejó entrever que su negativa a tomarse una foto con un niño tras un partido del LA Galaxy se trató de un error .

“Así sean cantantes o futbolistas, de verdad todos los errores que he llegado a cometer lo hago porque tengo emociones y tomo decisiones, es como fallar un gol. Aprendes de eso, es parte de la vida”, dijo.

Recordemos que durante la semana se dio a conocer un video en el cual Javier Hernández se niega a tomarse una foto y a darle un autógrafo a un pequeño aficionado, hecho que le trajo varias críticas.

Es por ello el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana se disculpó con el niño y con su familia, aunado a ello, reveló que lo está buscando para regarle una foto.

“Le pido perdón, estoy buscando contactarlo para darle una foto, contactarlo, darle una playera, no es nada más hablar por el video, también me acerqué con la gente, obviamente que no estuve al 100″.

Chicharito Hernández también habla de la bandera

El pasaje con el niño no fue el único que Chicharito Hernández protagonizó y que le trajo consigo ser el centro de la polémica y de las críticas.

Y es que otro video dio cuenta del momento en que Chicharito Hernández descarta firmar una bandera de México y, acto seguido, la arroja el suelo.

El delantero del LA Galaxy también tuvo una justificación para este desaire. Pues según él, jamás se dio cuenta de que el aficionado no estaba sosteniendo el lábaro .

Por ende, la bandera cae al cielo haciendo pensar que Javier Hernández no sólo no quiso firmarla, sino que la arrojó al suelo.

Finalmente, el Chicharito cuestionó a toda esa gente que cree que su patriotismo o amor por México han ido a la baja, sobre todo tras el polémico hecho que involucró a la bandera mexicana.

Chicharito Hernández no jugará el Mundial de Qatar 2022

Más allá de que con el LA Galaxy ha tenido buenas rachas futbolísticas, lo cierto es que luce imposible que Chicharito Hernández vuelva a la Selección Mexicana.

De modo que el máximo rompe redes en la historia del Tri verá el Mundial de Qatar 2022 por TV, ya que no hay indicios de que Gerardo Martino, DT nacional , y el resto del grupo, lo vayan a “perdonar”.

Se rumora que Javier Hernández no volvió a la Selección Mexicana después de protagonizar indisciplinas a finales del 2019 .

