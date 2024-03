La llegada de Javier Chicharito Hernández al Club Chivas despertó la ilusión de los aficionados al Rebaño Sagrado, sin embargo, tal parece que el delantero que verdaderamente necesitan es Alan Pulido.

Alan Pulido anotó un golazo en la victoria del Sporting Kansas City 2-1 sobre San José Earthquakes, haciendo que los fans del Club Chivas estén arrepentidos del fichaje de Javier Chicharito Hernández.

El último campeón de goleo que tuvo el Rebaño Sagrado la sigue rompiendo en la MLS, y ahora lo demostró con una gran jugada que terminó con el balón dentro del arco.

Te dejamos el video del golazo que anotó Alan Pulido, ex jugador del Club Chivas, y que pone a temblar a Javier Chicharito Hernández.

Así fue el golazo de Alan Pulido contra San José Earthquakes

Alan Pulido encaminó la victoria del Sporting Kansas City 2-1 sobre el San José Earthquakes con un increíble golazo en la jornada 4 de la MLS.

La jugada que culminó Alan Pulido inició desde la cancha del Sporting Kansas City, con una serie de pases ante la mala marca de los defensas del San José Earthquakes.

El delantero mexicano recibió un centro preciso al borde del área chica y no dejó que el balón tocara suelo para rematar de volea ante el arquero Daniel de Sousa Britto.

¿Alan Pulido va a regresar a Chivas?

La falta de gol en el Club Chivas hace que los aficionados del Rebaño Sagrado cuestionen la posibilidad de que Alan Pulido regrese al equipo con el que fue campeón de la Liga MX.

Y aunque no lo crean, el propio Alan Pulido mencionó que estuvo muy cerca de regresar al Club Chivas, sin embargo, las negociaciones no prosperaron.

“Si estuve muy cerca, estuve en pláticas, pero al final no se llegó a nada, yo venía saliendo de mi lesión y ahora renové con Kansas, me ofrecieron tres años y esa fue la clave para tener una estabilidad en el futbol y obviamente un tema que me sentí, como protegido por ellos, que apostaron y en mi operación estuvieron ahí, fue un tema de agradecimiento”, aseguró.