El Chicharito Hernández publicó en su cuenta oficial de Instagram un post donde celebró el empate ante el Clásico contra el Club América y los fans lo reventaron de inmediato.

En los comentarios de la publicación, los aficionados se fueron contra el Chicharito Hernández diciéndole que tiene más posts que goles en lo que va del Clausura 2024 de la Liga MX.

El día sábado 16 de marzo se disputó el tercer Clásico de Club Chivas vs Club América en la Jornada 12 del Clausura 2024 de la Liga MX. El partido no fue lo que los fans esperaban pues sorprendentemente no hubo ningún gol.

Fans revientan al Chicharito Hernández

El Chicharito Hernández publicó un post en su cuenta de Instagram en el que celebró el empate ante el Club América y también destacó sus primeros 70 minutos en el Clausura 2024 de la Liga MX.

Los aficionados del Chicharito Hernández no reaccionaron muy bien ante la publicación y lo reventaron por no hacer nada en el equipo y por no haber anotado ningún gol.

Con la llegada de Chicharito muchos esperaban una mejor actuación del rojiblanco pero hasta la fecha no ha podido hacer goles y los fans ya están desesperados.

Aunado a esto, otras personas le dieron ánimos al Chicharito para que siga mejorando en los próximos partidos del Clausura 2024 de la Liga MX.

¿Cuándo volverá a jugar el Chicharito Hernández?

El Chicharito Hernández tuvo más minutos de juego en el Clásico del sábado 16 de marzo en la Jornada 12 del Clausura 2024 de la Liga MX.

El Club Chivas empató 0-0 ante el Club América, quedando en el noveno lugar de la tabla de posiciones del Clausura 2024 de la Liga MX, mientras que el Club América quedó en el segundo lugar.

El próximo sábado 30 de marzo podremos ver al Chicharito jugar con las Chivas ante los Rayados de Monterrey, que hasta el momento son los líderes del torneo.

Si Fernando Gago le da mas minutos de juego en el siguiente partido al Chicharito, tal vez pueda tener una oportunidad para por fin hacer feliz a los chivahermanos con un gol.