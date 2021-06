Chicharito Hernández demostró que no guarda rencor alguno a la Selección Mexicana o a Rogelio Funes Mori, quien le ganó la carrera para estar en la Copa Oro 2021.

En conferencia de prensa, Chicharito Hernández fue cuestionado sobre la convocatoria de Rogelio Funes Mori, para quien sólo tuvo palabras de aliento, deseándole lo mejor con México.

“A un jugador que es mexicano y un compañero de profesión, nada más desearle lo mejor y ojalá la pueda romper y ayudar muchísimo a la selección que por eso lo están convocando, para que pueda ayudar a ese equipo” Chicharito Hernández

Chicharito Hernández

Chicharito Hernández, un aficionado más de la Selección Mexicana

Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien no juega con la Selección Mexicana desde marzo de 2019, señaló que ahora apoya al Tri como un aficionado más.

El delantero del LA Galaxy no quiso hablar sobre su no convocatoria a la Selección Mexicana, a la cual le deseó éxito en la Copa Oro 2021 y en los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Me seguiré expresando de la selección como un fanático más y le deseamos lo mejor a la selección siempre. Ya será otra narrativa si llego a estar en algún momento, pero ahorita soy un fanático más y lo único que espero es que ganen la Copa Oro, ganen medalla de oro y puedan calificar al Mundial, puras cosas positivas”. Chicharito Hernández

Chicharito lleva 8 goles en la MLS... Funes Mori no anota desde abril

El debate de quién debe estar en la Selección Mexicana, si Chicharito Hernández o Rogelio Funes Mori, ha durado ya varias semanas, pero ¿cuál es la realidad de ambos futbolistas?

Dejando de lado la trayectoria y tomando en cuenta la actualidad, Chicharito vive su mejor momento en mucho tiempo, con ocho goles en nueve partidos jugados con el Galaxy.

Por su parte, Rogelio Funes Mori no tuvo un buen cierre de torneo con los Rayados de Monterrey y muestra de ello es que no anota desde el 4 de abril .

Fue en el partido de la Jornada 13 ante Atlético de San Luis cuando Funes Mori marcó su último gol; desde entonces, se ha quedado en blanco.

No cabe duda de que el debate Chicharito vs Funes Mori no ha terminado, pues seguirá siendo tema dependiendo de la actuación del ‘Mellizo’ con la Selección Mexicana.