Chicharito Hernández volvió a hacer una crítica a los aficionados, aunque ahora no de la Selección Mexicana, sino del LA Galaxy, su equipo en la MLS.

En charla con varios medios de comunicación, Chicharito Hernández habló de la inconformidad de los fans del LA Galaxy ante el pésimo momento del equipo .

El delantero mexicano repitió el discurso que causó polémica en México, sobre que los fans no apoyan a su equipo, solo celebran.

“Cuando uno está celebrando, no estás apoyando, es cuando estás fallando, cuando necesitas un aliento; los fans los voy a respetar, jugamos para ellos”, dijo.

Chicharito Hernández lanza dardo a fans del LA Galaxy

Los fans del LA Galaxy, donde juega Chicharito, están más que molestos con el rendimiento del equipo, el cual no ha logrado ganar en las seis partidos jugados.

Es por eso que en redes se han pronunciado con dos posturas, la primera dejar de ir al estadio y la segunda, que corran al presidente del equipo, Chris Klein.

Ante esta situación, Chicharito Hernández se mostró un tanto indiferente sobre si los fans acuden al estadio, pues él seguirá “partiéndose la madre”.

“Pero si ellos vienen y están acá o no, yo en el terreno de juego me voy a seguir partiendo la madre por esta institución. Obviamente nos ayuda tener las gradas llenas, pero si desean no venir igual tenemos que dar lo mejor en la cancha”, dijo.

Chicharito Hernández y LA Galaxy se miden al LAFC de Carlos Vela

Las declaraciones de Chicharito Hernández llegan previo al derbi de Los Ángeles, ante el LAFC de Carlos Vela, uno de los duelos más esperados de la temporada.

Cabe recordar, que estos dos equipos se tenían que enfrentar en la jornada inaugural de la temporada, pero el mal cima en Los Ángeles lo impidió.

Ahora se verán las caras el próximo domingo en la casa del LA Galaxy, en lo que será un partido clave para el equipo local, pues podría haber cambios en caso de una derrota.

Los equipos llegan en momentos muy diferentes, pues mientras LAFC es tercero en su conferencia y ya está en semis de Concachampions, el LA Galaxy es uno de los dos equipos que aún no ha ganado en el torneo .

