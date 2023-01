En conferencia de prensa de cara al inicio de la nueva temporada de la MLS, el Chicharito Hernández aseguró que le dolió más la eliminación de la Selección Mexicana en Qatar 2022 que no haber ido.

Recordemos que el Chicharito Hernández fue la gran ausencia de la Selección Mexicana en Qatar 2022, torneo que el Tricolor abandonó prematuramente, apenas en Fase de Grupos.

Sin embargo, el goleador mexicano aseveró que dicha ausencia sí le dolió pero no tanto como ver a México eliminado en Fase de Grupos, a donde se accedía siempre desde Estados Unidos 1994.

“¿Me dolió no estar en Catar? Fíjate que sí y no porque he estado muy tranquilo con ese tema, por eso también en mi vida el día a día la gente lo ha estado viendo que estoy muy pleno, muy feliz, todo muy acomodado y aceptando que eso no era decisión mía”, dijo.

Y agregó: “Hice todo dentro de la cancha y también fuera de ella para poder estar ahí y había decisiones que estuvieron totalmente fuera de mi alcance, más que me dolió no ha podido estar, me dolió más que México se haya quedado fuera de Fase de Grupos”.

Chicharito Hernández, harto de la novelas en la Selección Mexicana

Chicharito Hernández también se pronunció en torno al nuevo DT de la Selección Mexicana. Para el ariete, la nacionalidad del entrenador es un debate ocioso y bizantino.

Y es que Javier Hernández explicó que, pese a estar en pro de los mexicanos, es una realidad que lo más importante es la capacidad, no la nacionalidad.

“Claro que estoy en pro de la gente mexicana y de la gente talentosa, pero aquí lo que más nos conviene es una persona que llegue y que pueda sumar sea de la nacionalidad que sea”, comentó.

Hasta puso de ejemplo a Pep Guardiola, el DT más exitoso y laureado de los últimos tiempos: “Yo sé que creemos que por ser mexicano va a saber más, pero Guardiola llegó al City y no había estado nunca en la Premier”.

Cabe señalar que Chicharito Hernández tiene como misión principal levantar el título con el LA Galaxy en la temporada entrante de la MLS.

