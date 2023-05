Chicharito Hernández opinó sobre el nuevo récord que rompió Santiago Giménez en el Feyenoord, aunque pareció no importarle mucho, pues asegura que entre mexicanos no se debe competir.

Cabe recordar, que Santiago Giménez acaba de romper el récord de Hugo Sánchez, Chicharito Hernández y Luis García en Europa, pues se convirtió en el futbolista mexicano con más partidos consecutivos en anotar y con más goles en una sola temporada en el viejo contienente.

Y es que, desde hace más de 33 años, ningún futbolista mexicano había anotado gol en 7 partidos consecutivos desde Hugo Sánchez.

Además, Santiago Giménez ya superó en goles a Chicharito y Luis García, con el doblete que marcó en el partido contra Excelsior, llegó a 21 tantos en su campaña con lo que ya superó la marca.

"Puede llegar a lugares que muy poca gente puede llegar"



'Chicharito' Hernández habla sobre Santi Giménez.#Chicharito #SantiGimenez pic.twitter.com/HC1QicBxqb — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 8, 2023

Chicharito Hernández habla del récord de Santiago Giménez

Chicharito Hernández mencionó que la comparación no debería de ser con mexicanos, sino con extranjeros, pues a él le da igual que Santiago Gimńez haya roto el récord pues para eso están hechos los récords, para romperse.

“Por qué no empezamos a comportarlo en contra de los extranjeros, no en contra de Luis García ni de mí, a mí me no me importa ese récord, al revés yo se lo decía, que llegué a 70, me da igual, al fin de cuentas no competimos entre mexicanos, al revés eso es una vara para que la utilice para superarse de cierta manera”, dijo.

Chicharito Hernández feliz por Santiago Giménez

Por otro lado, Chicharito Hernández aceptó que se lleva muy bien con Chaco Giménez, padre de Santi Giménez y espera que pueda ser campeón de la Eredivisie.

“Que bueno que lo logró, los récords están para romperse. Yo hablo mucho con él porque me llevo bien con su padre. A mí me encantaría que en vez de estar viendo que mexicano rompe el récord, pensar en porque no puede ser el campeón goleador de la liga holandesa”, agregó.

