Checo Pérez se ve en el podio del Gran Premio de Baréin 2022, el cual se realizará el próximo domingo 20 de marzo, lo que dará inicio a la nueva temporada de la Fórmula 1.

El piloto mexicano consideró que el nuevo bólido de Red Bull volverá a ser competitivo para este año, por lo que se ilusiona con comenzar la temporada subiendo al podio.

“Me encantaría estar ahí en el podio, empezar con un podio sería algo bueno para el equipo, confirmaríamos que tenemos un buen auto para el resto de la temporada”, dijo para ESPN.

Cabe recordar que este es el segundo año que Checo Pérez será piloto de la escudería austriaca, después de su primer año, en el que fue pieza calve para el campeonato de Max Verstappen.

Checo Pérez tiene como objetivo “ser el mejor de todos”

Checo Pérez tiene como objetivo “ser el mejor de todos” los pilotos, y no sólo reducir su participación a una batalla individual contra el segundo piloto de Mercedes, que ahora será George Russell.

“No (George Russell no es mi objetivo), mi objetivo es ser mejor que todos, esa es mi meta, y no estoy pensando en ningún piloto en particular, es mejorar lo hecho el año pasado y poder dar ese brinco como piloto al siguiente nivel”, agregó.

Será este viernes cuando comiencen las prácticas en el Circuito Internacional de Sahkir , mientras que el sábado se correrá la clasificación; el domingo será la carrera, la primera de la temporada.

Checo Pérez: ¿cómo le ha ido en el GP de Baréin?

El piloto mexicano ha tenido participación en este gran premio en varias ocasiones, aunque no le ha ido del todo bien.

Su segundo mejor lugar lo consiguió la temporada pasada, ya como piloto de Red Bull, al terminar la carrera en el quinto lugar; su peor actuación ha sido terminar en el lugar 18.

Su mejor papel lo hizo en 2014, como piloto del equipo Sahara Force India, al terminar en el tercer lugar y así subir al podio, situación que buscará repetir este fin de semana.