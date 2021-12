Sergio ‘Checo’ Pérez cumplió un año como piloto de Red Bull y la escudería austriaca aprovechó el momento para celebrar al aniversario de la llegada del mexicano.

Fue a través de sus redes sociales donde la escudería del Toro Rojo recordó que exactamente hace un año se hizo oficial la contratación del piloto tapatío.

“‘Hey Sergio, bienvenido a Red Bull’. Hace un año le dimos la bienvenida a Checo Pérez al equipo”, escribió Red Bull junto a una foto de Checo Pérez con el uniforme del equipo.

La escudería austriaca firmó al piloto mexicano solo para la temporada 2021, pero su buen desempeño obligó a que le renovaran el vínculo hasta finales de 2022 .

Red Bull celebró un año de la llegada de Checo Pérez

Checo Pérez: ¿cómo se enteró de que Red Bull lo contrató?

Checo Pérez tuvo una temporada 2020 muy complicada, no tanto por los resultados en la pista, sino por la incertidumbre de su continuidad dentro de la Fórmula 1.

Cabe recordar que Racing Point decidió no renovarle el contrato para traer a Sebastian Vettel, cuatro veces campeón del mundo que finalizó su relación con Ferrari.

El mexicano se quedaba sin lugar en la Fórmula 1 y lo único que podía hacer era pelear hasta el final de la temporada para ver si se abría alguna posibilidad.

El momento clave fue cuando ganó el Gran Premio de Sakhir , lo que finalmente convenció a Red Bull, escudería que estaba eligiendo al segundo piloto para acompañar a Max Verstappen en 2021.

En la serie-documental de Netflix ‘Drive to Survive’ se puede ver el momento exacto en el que Checo Pérez recibe la noticia de la voz de Christian Horner, director del equipo.

“Hola, Sergio. Bienvenido a Red Bull. Felicitaciones y bienvenido al equipo”, es lo que le dice Horner al piloto mexicano, quien así se convirtió en piloto de la escudería.

Checo Pérez y su primera temporada en Red Bull

Checo Pérez tuvo una buena actuación en su primera temporada con Red Bull, y muestra de ello es que a mitad de temporada se le extendió el contrato hasta 2022.

Y es que el piloto mexicano fue un gran compañero de equipo, pues fue pieza clave para que el equipo peleara por el título de constructores y pilotos ante el todopoderoso Mercedes.

Al final, Red Bull se quedó corto en la carrera de constructores, pero Checo fue factor para que Max Verstappen terminara como campeón del mundo venciendo a Lewis Hamilton.

El piloto neerlandés no se ha cansado de aceptar que no habría ganado el título de no ser por el mexicano, quien hizo una gran defensa ante Hamilton en la última carrera del año.

En lo personal, Checo Pérez terminó como el cuarto mejor piloto de la temporada, en la que registró una carrera ganada (GP Azerbaiyán) y cinco podios en total.