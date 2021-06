Es bien sabido que Sergio ‘Checo’ Pérez es un ferviente aficionado del futbol y del Club América; no obstante, pocos sabían que su sueño era ser futbolista de las Águilas.

En entrevista para Red Bull México, Checo Pérez recordó que su sueño de niño era jugar en el Club América; no obstante, pronto descubrió que ser futbolista no sería su futuro.

“Me veía jugando en el América, pero pensaba que nunca tendría la oportunidad de llegar a la Fórmula 1. No hay niño que no sienta que es el mejor futbolista del mundo y pensaba que en el fútbol tenía buen futuro, pero me di cuenta rápido que no”

Checo Pérez