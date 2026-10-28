El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez realizará una exhibición de Fórmula 1 en Paseo de la Reforma este miércoles 28 de octubre de 2026, como parte de las actividades previas al Gran Premio de México.

De acuerdo con la información, el evento de Checo Pérez iniciará a las 10:00 horas y contempla cierres viales, así como modificaciones en el transporte público de la Ciudad de México (CDMX); te damos los detalles.

Calles afectadas en CDMX por el show de Checo Pérez en Reforma

Checo Pérez encabezará el primer Show Run de la escudería Cadillac F1 Team, evento que comenzará a las 10:00 horas y se prevé que concluya alrededor de las 12:30 horas de este miércoles.

Checo Pérez en Reforma: horario y vialidades afectadas en CDMX (schecoperez)

Durante la exhibición, el piloto recorrerá un tramo entre la Glorieta de la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia, donde los aficionados podrán observar gratuitamente el monoplaza de su nueva escudería.

Los preparativos del evento ya provocan restricciones en los carriles centrales de Paseo de la Reforma, en ambos sentidos, desde la zona de la Estela de Luz hasta el Ángel de la Independencia.

El show de Checo Pérez también ha afectado algunos cruces vehiculares cercanos al recorrido. La instalación de gradas, vallas y pantallas han generado complicaciones en la circulación de las colonias Juárez y Cuauhtémoc.

Rutas alternas ante las afectaciones viales por Show Run de Checo Pérez en Reforma

Autoridades de la CDMX reiteraron que el Show Run de Checo Pérez será entre la Glorieta de la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia, por lo que pidieron a los conductores prevenirse con rutas alternas.

Las opciones viales para evitar el tráfico son:

Circuito Interior

Avenida Chapultepec

Avenida Insurgentes

Carriles laterales de Paseo de la Reforma

Ejes 2 y 3 Poniente

Calle Maestro Antonio Caso

Checo Pérez en Reforma: horario y vialidades afectadas en CDMX (SSC-CDMX)

Cabe mencionar que quienes no puedan asistir a Reforma podrán seguir la exhibición en vivo y gratuitamente a través del canal de YouTube Desde el Paddock, a partir de las 10:00 horas.