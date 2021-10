Carlos Vela podría regresar a las canchas muy pronto tras su lesión, así lo aseguró el técnico del Los Ángeles Futbol Club, Bob Bradley.

Luego de dos meses en los que Carlos Vela no ha podido jugar y vive una temporada oscura en la MLS, todo podría dar un giro y podría estar presente en el duelo frente a Seattle Sounders; el técnico habló sobre su evolución.

Aunque, dejó claro que ya participó en los entrenamientos, aún no es posible que esté en el 11 inicial de algún encuentro, pues no puede arriesgarlo y lo mejor es que solo juegue unos minutos.

“Carlos participó del entrenamiento hoy. Pienso que sigue progresando, así que hay una posibilidad de que pueda ser una opción para nosotros durante algunos minutos”, mencionó.

“Carlos en este momento no es considerado como un titular. Ha estado fuera por mucho tiempo, y cuando regrese debemos ser inteligente con sus minutos. Quizás podemos encontrar un lugar donde acomodarlo y quizás pueda entrar para hacer una jugada que nos ayude a hacer la diferencia”.

Carlos Vela. (German Alegria / Mexsport)

Temporada de Carlos Vela en Los Ángeles Futbol Club

El mexicano ha vivido una pesadilla en la temporada actual de la MLS, solo ha podido disputar un total de 17 partidos y se ha perdido duelos de suma importancia para el equipo.

Sin duda, en el cuadro angelino extrañan sus cualidades en la cancha y así lo recalcó Bob Bradley quien reconoció que no importan cuanto tiempo pase sin jugar, sus pases siguen siendo igual de buenos.

“Su pie izquierdo todavía es especial. Incluso sin haber jugado en un tiempo, puede hacer un pase especial, o si tiene la oportunidad de hacer un disparo, ya ha tenido la posibilidad de hacerlo en el entrenamiento.

“Eso le da la confianza a todo el mundo de que si está en el lugar adecuado quizás pueda ayudarnos”, declaró en conferencia de prensa.

Vela celebra ante la afición del LAFC (AP Images)

Carlos Vela y su retiro de las canchas

Mucho se ha hablado respecto al retiro del delantero Carlos Vela, ha habido varios rumores sobre su incorporación a la Liga MX, sin embargo, aún es una incógita pese a que él externó donde le gustaría vivir.

“No sé si seguiré en la MLS, ya veré. Algún día quiero vivir en Australia. Quizá pronto vaya allí”, recalcó en abril pasado.

Asimismo ha dejado claro que no desempeñaría una faceta como entrenador o analista deportivo tras su retiro y explicó sus razones.

“Hoy, no lo sé. No me cierro puertas, pero tampoco te diré que me encantaría. De momento, nada de ser entrenador y dirigir. No sigo las órdenes que me dan a mí como para imponerlas a alguien. Tampoco me veo de analista”.