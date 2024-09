Luego de que ayer 16 de septiembre se diera la noticia de la muerte de André Marín, varios programas deportivos rindieron un homenaje al periodista, entre ellos La Última Palabra de Fox Sports, donde compartió en varias ocasiones compartió panel con Carlos Hermosillo.

André Marín, quien fuera precursor de uno de los programas más emblemáticos de Fox Sports, murió a causa de una enfermedad que con los años fue deteriorando su estado de salud. A raíz de ello, Carlos Hermosillo no pudo evitar llorar en pleno programa por lo sucedido con su amigo.

Fernando Cevallos, Alberto Lati, Rafael Márquez Lugo y Óscar Guzmán también dedicaron algunas conmovedoras palabras a quien fuera su compañero durante varios años en los foros de Fox Sports.

¿Qué dijo Carlos Hermosillo sobre André Marín en Fox Sports?

Tras un inicio conmovedor en el más reciente programa de La Última Palabra de Fox Sports, Carlos Hermosillo no pudo evitar llorar al recordar todos los momentos que pasó junto André Marín tanto en los foros como en la cancha.

En sus primeras palabras, Carlos Hermosillo explicó como lo ayudó André Marín en sus inicios en los medios de comunicación: “Tengo muchas cosas que agradecerle, porque una cosa es jugar futbol y otra estar en medios. Y recibir consejos de gente valiosa e importante, tengo que decirlo... gracias, hasta donde esté”.

Además, Hermosillo compartió una increíble anécdota junto a Marín: “En la Final del 1997 que yo estaba en la banca, André Marín estaba en cancha, pegado a la banca y me decía, ‘ya que te meta Tena’ y le digo, ‘no pues todavía no’. Entonces cuando me paro a calentar, yo le gritaba a Tena ‘¡ya estoy listo!’ y el también le decía, ‘ya está listo Hermosillo, ya mételo’, y ya fue cuando entré al gol de oro”.

“Él tenía unos detalles maravillosos”, finalizó el exfutbolista al relatar aquella vivencia junto a André Marín.

EMOTIVO HOMENAJE EN LA ÚLTIMA PALABRA 😢🎙️



Carlos Hermosillo se mostró visiblemente afectado durante el programa de Fox Sports tras la conmovedora despedida a André Marín, quien dejó una huella imborrable en el mundo del deporte. 🙏🏼



📹 FOXSportsMXpic.twitter.com/cciPeG1tw6 — Quinto Partido (@quintopartidoof) September 17, 2024

Fernando Cevallos también lloró al despedir a André Marín

Otro de los momento que más llamó la atención después de las palabras de Carlos Hermosillo en La Última Palabra de Fox Sports, fue la reacción de Fernando Cevallos, quien también compartió algunos momentos que vivió junto a André Marín.

Con voz entrecortada y varias lágrimas cayendo sobre su rostro, Fernando Cevallos mencionó: “A mí no se me va a olvidar, el día que entré a Fox, el primero que me habló fue André Marín y me dijo ‘Bienvenido, la vas a romper’. Te das cuenta de la persona que también había ahí”.