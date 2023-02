Un punto de quince posibles, tiene a Cruz Azul en el penúltimo lugar de la clasificación del torneo de Clausura 2023 de la Liga MX. Por eso Carlos Hermosillo reventó al Potro Gutierrez.

La mala situación del Cruz Azul es una afrenta para Carlos Hermosillo, quien es el máximo goleador histórico del equipo cementero y que responsabiliza a la actual dirigencia, encabezada por Víctor Velázquez, de los malos resultados del equipo, además de culpar a Raúl Gutiérrez por aceptar dirigir a los cementeros en esta situación.

Cruz Azul perdió el pasado domingo 3-1 ante el Deportivo Toluca y todo hace indicar que esto provocaría la salida de Raúl Gutiérrez como director técnico de la institución.

“Es vergonzozo, un punto de quince”, mencionó el ahora comentarista en Telemundo.

Esto, menciona, “ le va a costar el puesto al Potro (Raúl Gutiérrez) … Mala decisión Raulito, y lo digo con respeto. Sé que hay ganas de dirigir, pero hay que ver cuáles son los argumentos para tomar un trabajo, si los aceptaste, está complicado”.

Carlos Hermosillo contra la presidencia de Cruz Azul

Carlos Hermosillo, quien le dio a los cementeros el octavo título de Liga al marcar el gol definitivo en la final del Invierno de 1997, aseguró que la mala campaña del equipo es debido a las malas decisiones de la dirigencia.

“Estos hombres que dirigen a Cruz Azu (Víctor Velázquez y Antonio Marín), no saben lo que hacen lo arrastran no sólo en lo futbolístico sino en todo los aspectos, es penoso”, reiteró el ex delantero.

Además de todo, acusó que el equipo está asesorado por Christian Bragarnik. Quien es el promotor de cabecera del nuevo técnico de la Selección Mexicana, Diego Cocca. “Cuando no sabes, no te rodees del promotor de moda, que es el del técnico nacional”.

Arroz con lo mismo, ahora que van a decir, así venga Guardiola no va pasar nada, el armado del equipo da para estos resultados. Vamos afición con ye ustedes son lo mejor, saludos. pic.twitter.com/LxkUFFpagA — Carlos Hermosillo (@CHermosillo27) February 13, 2023

Destruyeron al campeón

Carlos Hermosillo, advirtió que los directivos que están al mando de Cruz Azul, se han encargado de destruir lo que quedaba del equipo campeón del torneo de Apertura 2018.

“A ver cuánto aguantan estos hombres que se han dedicado a destruir al equipo, a un club que ayudamos a construir y por eso tenemos derecho a opinar, les guste o no les guste”, agregó el dos veces mundialista por la Selección Mexicana.

Y reiteró el ex atacante: “Un punto… y ellos se creen que llegaron y sacaron campeón al equipo … Fue la continuidad que venía, ellos tuvieron la gran idea de correr a Juan Reynoso y tratarlo mal… Pero todo en esta vida se paga”.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok