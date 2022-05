Carlo Ancelotti dice que se retirará cuando se vaya del Real Madrid, el técnico se acaba de coronar campeón de LaLiga.

El actual estratega del cuadro merengue, Carlo Ancelotti se convirtió en el primero en ganar 5 grandes ligas, la de Italia, Inglaterra, Francia, Alemania y España.

No obstante, todo parece indicar que ya tomó una decisión y en cuanto termine su contrato con el Real Madrid, se alejará de las canchas. El acuerdo con el club finaliza en 2024 pero aseguró que si lo alargan por más tiempo, permancerá.

“Después de esta etapa en el Real Madrid probablemente me retire.Pero si el Real me quiere aquí diez años, estaré otros diez años”, dijo para Prime Video.

Sin embargo, recordó que hay muchas cosas que ha sacrificado por dirigir al equipo:“Hay tantas cosas que he descuidado y que me gustaría hacer. Ir a muchos sitios en los que nunca he estado”.

Real Madrid en LaLiga

Real Madrid ganó su liga número 35 y es que solo le faltaba completar el duelo frente al Espanyol para poder coronarse campeón.

Cabe recordar, que el FC Barcelona practicamente le entregó la ventaja, pues fue derrotado por el Rayo Vallecano y con eso practicamente le había entregado el título de LaLiga al Real Madrid.

Asimismo, el Real Madrid fue contundente y venció con un abultado marcador de 4-0 al equipo.

Real Madrid (Twitter: @realmadrid)

Real Madrid en la Champions League

El Real Madrid ha avanzado con paso firme en la Champions League, aunque saben que tienen que reponerse en la semifinal de vuelta, pues está en desventaja. En enfrentarán al Manchester City, este miércoles 4 de mayo.

No obstante, el cuadro merengue ha demostrado su increíble nivel y remontó de manera extraordinaria al Paris Saint Germain.

Asimismo, Karim Benzema se ha convertido en uno de los mejores jugadores que le ha dado el triunfo en diversas ocasiones y contra el Manchester City anotó doblete.