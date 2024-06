Las tribunas en los estadios de la Eurocopa 2024 nos han regalado decenas de momentos, nostálgicos, divertidos y hasta controversiales, pues uno de los más recientes fue el que puso en evidencia a un fan de Alemania, quien presuntamente se drogó en las gradas del Signal Iduna Park.

El Alemania vs Dinamarca tuvo de todo: goles, espectáculo, lluvia, granizo y hasta un gran drogándose en la tribuna. Lo último no es la gran novedad, pero esta vez quedó evidenciado por las cámaras, algo que seguro no estaba en los planes del productor encargado de la transmisión del partido de la Eurocopa 2024.

Transmiten a un fan drogándose en el Alemania vs Dinamarca

En el video se muestra al aficionado con el puño de la mano junto a la nariz y al parecer estaba inhalando algo.

Estoy llorando con la pillada que le han hecho a este aficionado alemán 😭



Aficionados de Dinamarca aprovecharon la lluvia para darse un “baño”

Otra de las postales que dejó el Alemania vs Dinamarca de la Eurocopa 2024 fue la de los aficionados de Dinamarca dándose un baño con la lluvia.

La afición no se espantó con la lluvia que azotó el Signal Iduna Park durante el partido entre Alemania y Dinamarca; al contrario, algunos fans daneses aprovecharon para darse un baño.

La postal de los daneses divirtiéndose con la lluvia se viralizó muy pronto. No obstante, su alegría pronto terminó, pues Dinamarca quedó eliminada de la Eurocopa 2024 a manos de Alemania, luego de la victoria por 2-0.