Por un dedo del pie, Dinamarca perdió la ventaja ante Alemania. El absurdo vector que ha sido utilizado para señalar los fuera de lugar en la Eurocopa 2024 está falto de sentido común y ha confirmado que la regla debe cambiar o al menos ponerse en discusión.

Lo sucedido en el Alemania vs Dinamarca en los octavos de final de la Eurocopa 2024 es sólo un ejemplo más que la tecnología para señalar una posición adelantada no es la más eficiente, pues Thomas Delaney no tenía ventaja alguna al recibir el balón en la jugada que finalizó con el gol de Joachim Andersen.

El festejo de Andersen frenó de golpe por el “fuera de lugar” penalizado gracias a la nueva tecnología en el futbol moderno. Minutos después, el futbolista del Crystal Palace golpeó el balón con la mano y provocó el penalti para Alemania.

Alemania aprovechó el par de circunstancias arbitrales y apagó el ligero despertar de Dinamarca. Kai Havertz cambió el penalti por gol y más tarde, Jamal Musiala puso el 2-0 definitivo.

¿Cómo fue el ridículo fuera de lugar que anuló el gol de Dinamarca en la Eurocopa 2024?

El ridículo fuera de lugar que frustró a Dinamarca de tomar la ventaja en los octavos de final de la Eurocopa 2024 dejó en evidencia al arbitraje y las nuevas tecnologías en el futbol.

Pierre-Emile Højbjerg mandó el balón al área alemana, Thomas Delaney intentó rematar, pero al final fue una asistencia para Andersen, quien simplemente mandó a guardar el balón.

El júbilo de Andersen y sus compañeros daneses fue manifiesto, pero frenó de golpe por un supuesto fuera de lugar.

Después de la revisión, el árbitro indicó que Delaney estaba adelantado y por ende el gol no contó. La imagen del vector reveló que el danés tenía si acaso un dedo delante de su rival, lo que causó la indignación en redes sociales y los distintos espacios deportivos.

Fuera de lugar en el Alemania vs Dinamarca. (CAPTURA DE PANTALLA)

¿Cómo funciona la tecnología del fuera de lugar en el futbol?

Desde la Copa del Mundo 2022 nos encontramos con la polémica tecnología para señalar de forma automática el fuera de lugar. Cuando fue utilizada causó grandes críticas; sin embargo, continuó y hoy es una herramienta habitual en los grandes torneos, la Eurocopa 2024 no es la excepción.

Pero… ¿Cómo funciona la tecnología para señalar de forma automática los fuera de lugar en la Eurocopa 2024?

La innovadora herramienta en el futbol moderno se logra gracias a un sensor en el balón, el cual permite conocer la ubicación exacta de los jugadores.

Además hay 12 cámaras ubicadas en sitios específicos del estadio para monitorear el balón y 29 puntos del cuerpo de los jugadores para así identificar si caen en un fuera de lugar por más irrisoria que sea la “ventaja”.