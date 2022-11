Canelo Álvarez sigue dando de qué hablar con la polémica de Lionel Messi y la camiseta de la Selección Mexicana que, supuestamente, pateó al terminó del partido ante Argentina.

Y es que el Canelo no ha dejado de lanzar amenazas, aún cuando han salido personajes, tanto de México como de Argentina, que le han tratado de explicar la situación.

Ahora fue en un programa de Imagen Televisión, donde el pugilista mexicano aseguró que le va a “meter una putiza” a toda persona que le falte el respeto a México, no importa quien sea.

“El hijo de su reputa madre que le falte el respeto a México, le voy a meter una putiza. No importa quién sea, me vale madre”, señaló el Canelo Álvarez.

*La parte del video en la que el Canelo lanza su nueva amenaza se puede escuchar a partir del minuto 10:30.

Canelo Álvarez: Kun Agüero, Cesc Fábregas, Miguel Layún le trataron de explicar

Canelo Álvarez causó polémica al explotar contra Lionel Messi, por supuestamente haber pateado la camiseta de la Selección Mexicana tras el partido vs Argentina en Qatar 2022.

Personajes ligados al mundo del futbol, tanto de Argentina como de México, trataron de explicarle la situación, entre ellos Sergio ‘ Kun’ Agüero, Cesc Fábregas y Miguel Layún .

Pero el pugilista tapatío no entró en razón y siguió lanzando insultos y amenazas, por lo que también ha recibido muchas críticas.

Andrés Guardado habla sobre polémica del Canelo Álvarez

El que más recientemente habló de la polémica del Canelo Álvarez, fue Andrés Guardado, capitán de la Selección Mexicana, previo al decisivo duelo frente a Arabia Saudita.

El jugador mexicano salió en defensa de Lionel Messi, a quien aseguró conocer, mientras que señaló que el Canelo no tiene idea de lo que pasa al interior de un vestuario.

“Se la persona que es Leo. Quizás, Canelo no entiende lo que pasa en un vestuario. A mí me parece una tontería. Leo ha tenido muchos detalles, no solo conmigo. Lo que se ha generado es para vender algo o generar polémicas”, dijo.

