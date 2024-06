Ayer sábado 15 de junio, el boxeador estadounidense, David Benavidez, venció al ucrananio Oleksandr Gvozdyk y hay una pregunta que todo mundo se está haciendo: ¿Sigue Canelo Álvarez?

David Benavidez se enfrentó ante Oleksandr Gvozdyk en un emocionante combate en el cual ganó el título mundial interino semipesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) por decisión unánime.

La pelea, que tuvo lugar en el emblemático MGM de Las Vegas, cautivó a los espectadores con su intensidad y determinación por parte de ambos contendientes y el resultado puso a temblar al Canelo Álvarez, quien se ha negado varias veces a enfrentar a Benavidez.

David Benavidez se consolidó como el campeón interino semipesado y sigue buscando ser el próximo rival del Canelo Álvarez, quien recientemente defendió el título de peso supermediano tras vencer a Jaime Munguía.

David Benavidez vence a Oleksandr Gvozdyk

David Benavidez ganó el título mundial interino semipesado del CMB pues venció a Oleksandr Gvozdyk por decisión unánime y así mantuvo su invicto con 29 triunfos.

El estadounidense David Benavidez demostró un estilo agresivo y certero pues le repartió varios golpes al ucraniano desde el primer round ya que fue difícil hacerle daño durante toda la pelea.

A partir del quinto round, ambos se conectaron poderosos golpes aunque Benavidez demostró tener mejor técnica a pesar de no tener el físico como Gvozdyk por lo que nunca dejó de atacar.

En el octavo round ya se había visto el dominio de Benavidez y finalmente, los jueces lo declararon el ganador del combate dejando así una puerta abierta para enfrentar al Canelo Álvarez.

¿David Benavidez peleará con Canelo Álvarez?

David Benavidez ganó el título mundial interino semipesado del CMB y no dejará escapar la oportunidad de pelear con el Canelo Álvarez, quien varias veces le ha puesto trabas al estadounidense.

“Lo siguiente es que queremos bajar de nuevo a 168 libras para pelear con Canelo, no lo olvido y lo quiero retar una vez más, así que ya veremos. No lo dejaré escapar. Quiero pelear en las dos divisiones, también (175 libras) contra el ganador de Beterbiev vs. Bivol” dijo David Benavidez.

David Benavidez dejó muy claro que hará hasta lo imposible por enfrentar al Canelo Álvarez y muchos esperan que el tapatío acepte el reto para la pelea estelar del mes de septiembre.