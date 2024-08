Canelo Álvarez ya eligió rival para su clásica pelea de septiembre, en este caso será Edgar Berlanga, y en su primer careo ya casi se agarran a golpes.

En la conferencia de prensa para publicitar la pelea del Canelo Álvarez vs Edgar Berlanga, estos se vieron cara a cara y se dijeron de todo, incluso por poco se adelanta la lucha.

Pero con todo ese show, solo hace pensar que es armado para llamar la atención. Sin embargo los aficionados, no están muy contentos por la elección de rival que tuvo el boxeador mexicano.

De hecho, todo el mundo pedía que Canelo Álvarez peleara contra David Benavidez, desde hace varios meses. Pero siempre que se le pregunta al de Guadalajara comenta que no se pueden poner de acuerdo todas las partes.

Canelo Álvarez y Edgar Berlanga casi se agarran a golpes en su primer careo

Como ya vimos, Canelo Álvarez y Edgar Berlanga hicieron el careo en la rueda de prensa para publicitar su pelea para este 14 de septiembre.

Las cosas no fueron nada tranquilas cuando les dejaron hablar entre ellos. Canelo Álvarez y Edgar Berlanga se comenzaron a insultar en inglés y en español, y en algún momento se alcanzó a escuchar algo del mexicano al de Puerto Rico: “No peleemos ahorita, si no vas a perder tu dinero”.

Lo más gracioso, fue cuando se pusieron frente a frente y Canelo Álvarez hacía gestos de que era el mejor, mientras que Edgar Berlanda hacía la famosa seña de ‘me la pelas’.

¿Quién es Edgar Berlanga? El rival que Canelo Álvarez escogió sorpresivamente

Canelo Álvarez y Edgar Berlanga se enfrentarán este 14 de septiembre. Esta es una pelea que poca gente se esperaba y mucho menos que la querían.

Edgar Berlanga es un boxeador de Puerto Rico, tiene 27 años y tiene un invicto de 22 peleas, 17 de estas en knockout.

Es considerado el número 4 en el ranking mundial de su categoría. Su estilo de boxeo es ortodoxo lo que le podría complicar a Canelo Álvarez.

Pero como mencionamos antes, el favorito por todos para enfrentar al mexicano, era David Benavidez.