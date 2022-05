Saúl ‘Canelo’ Álvarez quiere ir a la final de ida en el Estadio Jalisco y ya le dijo a Eddy Reynoso que lo lleve al encuentro entre Atlas FC y CF Pachuca.

El púgil mexicano advirtió que iría al Estadio Jalisco para apoyar a los Rojinegros del Atlas, equipo que apoya Eddy Reynoso, su exitoso entrenador.

Durante la conferencia que ofreció a los medios de comunicación tras inaugurar su torneo ‘No Golf, No Life’ , mencionó que le gustaría acudir al Estadio Jalisco para presenciar el encuentro de Ida.

“Si me invita Eddy (a la Final de Ida), ¿por qué no?, la verdad es que me encantaría estar ahí apoyando al Atlas”, comentó el mexicano.

Canelo Álvarez (@canelo/Instagram )

Canelo Álvarez, un aficionado más del Atlas FC

Después del campeonato del Atlas FC en diciembre ante el León, Saúl Álvarez se dijo aficionado a los Zorros, aunque esta declaración causó polémica, ya que otra veces se dijo fan del Club Chivas.

A través de una entrevista, Canelo Álvarez respondió a la pregunta sobre el mensaje que le compartió al cuadro rojinegro previo a la final, diciendo que ya es igual de fanático del Atlas como su entrenador, Eddy Reynoso.

“Ya soy (rojinegro)”, fue lo que dijo el pugilista mexicano, dejando claro que su equipo en la Liga MX es el Atlas FC, club que se convirtió en campeón por primera vez en 70 años en el torneo Apertura 2021.

Canelo Álvarez y Eddy Reynoso (Mexsport)

La próxima pelea del Canelo Álvarez; ya tiene fecha y rival

Saúl ‘Canelo’ Álvarez confirmó a través de sus redes sociales que enfrentará por tercera vez a Gennady Golovkin en el mes de septiembre.

Aunque, la sede se confirmará después Canelo aseguró que su deseo es brindar al público las mejores peleas y por eso volverá a enfrentar a Golovkin.

“Estoy muy contento de brindarles las mejores peleas y esta no será la excepción. Este 17 de Septiembre . Sede por confirmar”, escribió.

Señalar que en las dos ocasiones anteriores en las que se han enfrentado, hubo un empate en la primera y en la segunda Canelo se llevó el triunfo.