Canelo Álvarez confirmó que enfrentará el 17 de septiembre a Gennady Golovkin, aunque muchos aseguraron que lo hizo para no enfrentar a Dmitry Bivol luego de caer contra él

Canelo Álvarez vs Dmitry Bivol (MexSport via ED MULHOLLAND/MATCHROOM / MexSport via ED MULHOLLAND/MATCHROOM)