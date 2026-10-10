Saúl “Canelo” Álvarez tiene un objetivo que podría unir dos de sus grandes pasiones: el boxeo y el Atlas.

El campeón mexicano manifestó su deseo de convertirse en el primer pugilista en protagonizar una pelea en el nuevo estadio rojinegro, cuya inauguración está proyectada para 2030.

“Me gustaría ser el primero en estrenarlo, me gustaría tener una pelea ahí, sería un sueño hecho realidad”. Canelo Álvarez, boxeador mexicano.

Canelo Álvarez quiere pelear en Guadalajara antes de retirarse

La propuesta del Canelo Álvarez tiene un ingrediente especial para el campeón mundial, quien es aficionado del Atlas, por ello, regresar a su ciudad natal para protagonizar una función de boxeo en el nuevo hogar de los rojinegros representaría una oportunidad de combinar su trayectoria profesional con su pasión por el futbol.

Además, el deseo de Canelo Álvarez contempla la posibilidad de ofrecer una pelea de alto nivel ante el público tapatío antes de poner fin a su carrera.

Canelo Álvarez quiere inaugurar el nuevo estadio del Atlas en 2030: “Sería un sueño”. (MEXSPORT / MEXSPORT)

Aunque no existe una fecha definida para su retiro, el pugilista ya ha comenzado a visualizar escenarios que podrían marcar sus últimos años como profesional.

Nuevo estadio del Atlas también lo usarán Leones Negros

El nuevo estadio del Atlas tendrá una capacidad superior a los 40 mil espectadores y también será utilizado por los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, por lo que se perfila como un recinto importante para el deporte en Jalisco.

Sin embargo, todavía no existe un combate confirmado ni un acuerdo oficial para que Canelo Álvarez protagonice la inauguración.