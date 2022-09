Canelo Álvarez encarará a Gennady Golovkin por tercera ocasión, la primera vez lo hizo en 2017, la segunda en 2018 y este año lo hará de nueva cuenta por la revancha,

Cuatro años después, este 202 2 estará en juego el título indiscutido de las 168 libras. Canelo sabe que tiene que recuperarse del último descalabro que sufrió contra Dmitry Bivol.

No obstante, tras perder con el ruso, Dmitry Bivol, Canelo aseguró que quería la revancha e inluso Eddy Reynoso mencionó que la tenían contemplada para el próximo año, es decir 2023.

“Es una pelea que se perdió pero vamos a buscar revancha el año que entra, tenemos que prepararnos mejor. Lo importante es ganarle a Golovkin y ya después buscar la revancha”, dijo Eddy Reynoso.

Dmitry Bivol: Su equipo amenaza a Canelo Álvarez

No obstante, el manager de Dmitry Bivol, Kornilov mencionó para Boxingscene que no habrá revancha si Canelo pierde contra Golovkin.

“Si Canelo pierde contra Golovkin, entonces no buscaremos la revancha contra él tampoco. Escuché que él no va a pelear con Bivol si pierde con Zurdo Ramírez. Si pierde con Golovkin, entonces no pelearemos con él porque ya no sería atractivo”, aseguró.

Además, aseguró que darle la revancha al tapatío no era una obligación por lo que tendría que ser un combate muy atractivo.

“No hay obligación de que ocurra la revancha. Podemos hacer que pase, sí. Es una pelea con mucho dinero. Pero si pierde con Golovkin, no es una pelea tan grande y podemos ir a pelear contra alguien más”, agregó.

Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin

La T-Mobile Arena de Las Vegas sera testigo de un auténtico espectáculo en el que se esperan alrededor de 20 mil asistentes que sean testigos de uno de los combates más esperados.

