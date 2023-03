Canelo Álvarez regresará a México, para pelear en Jalisco, pero el pugilista ya dio a conocer a su rival para la pelea que se llevará a cabo en el próximo mes de mayo.

Canelo Álvarez confirmó su rival a través de las redes sociales, pues se medirá ante John Ryder el próximo 6 de mayo en el Estadio Akron.

John Ryder, es un peleador británico que ha ostentado el título supermediano interino de la OMB desde 2022.

A lo largo de 37 peleas profesionales, presume de tener 32 victorias, 18 de ellas por la vía del nocaut , pero ha tenido 5 derrotas y solo en una ha sido noqueado.

Sin duda alguna, es una de las peleas más esperadas por los fanáticos, pues promete ser todo un espectáculo, ahora en México.

Canelo Álvarez habla de su rival

En la conferencia de prensa, luego de confirmar a su rival para su pelea en Jalisco, Canelo llenó de elogios a John Ryder, pues aseguró que es un boxeador muy competitivo.

“Estoy muy contento de volver en mayo porque, después de mi operación, no estaba seguro de cuándo regresaría. Estar de vuelta en el ring y pelear en Jalisco, de donde soy, me hace especialmente feliz. Además, ante John Ryder me mido a un boxeador muy competitivo”, dijo.

Por su parte, John Ryder, aceptó que el mexicano es uno de los mejores actualmente en el boxeo.

“No se puede negar que Canelo es uno de los más grandes. Siento un gran respeto por lo que ha conseguido en este deporte, pero creo que ha llegado el momento de hacer realidad mi sueño y convertirme en campeón del mundo”.

Canelo Álvarez tras su regreso a Jalisco

Por otro lado, semanas antes, cuando el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro dio el anuncio de la pelea, Canelo se dijo feliz por regresar a su lugar de origen.

“Estoy listo para regresar a casa y defender mis títulos, en el lugar donde nací, donde nació mi historia y con la gente que siempre me ha apoyado. En mayo de este año, voy a pelear por Jalisco y a celebrar la grandeza de nuestra tierra” , dijo.

