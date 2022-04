Bryan Lozano, hermano del Chucky, viaja a Europa en busca de equipo luego de no encontrar acomodo en la Liga MX.

Con 24 años cumplidos , Bryan , quien es hermano del Chucky Lozano, futbolista del SSC Napoli , emprenderá una nueva, aunque incierta aventura.

Y es que, al no entrar en planes del Club Universidad Nacional, su último equipo en la Liga MX, Bryan Lozano probará suerte en Europa.

En virtud de que es agente libre, el hermano del Chucky Lozano viajará con su representante a Europa este 14 de abril a fin de ser visto por ojeadores de Turquía, Alemania, Italia, Holanda .

En caso de que le llene el ojo a alguien, Bryan Mauricio Lozano seguirá los pasos de su hermano al hacer carrera en el Viejo Continente.

Es el último tren para Bryan Lozano

Sabedor de que la del futbolista en una carrera corta, Bryan Lozano quiere hacer un buen papel durante sus pruebas.

Máxime porque sabe que esta es quizá su gran y última oportunidad para conseguir cosas importantes en el futbol.

Incluso, el hermano del Chucky Lozano, jugador del SSC Napoli, reveló que se puso a pensar en qué hacer si es que su sueño de jugador quedaba truncado.

“Fueron meses complicados, te pones a pensar en qué puedes hacer sino es esto, la vida sigue... Aquí en México no se me dio, no sé por qué. Pero mi objetivo y mi sueño es el futbol”, dijo Bryan Lozano.

Bryan Lozano no dio el ancho en el Club Universidad Nacional

Con el Club Universidad Nacional, Bryan Lozano disputó 20 partidos oficiales ; sin embargo, no se pudo consolidar en el primer equipo.

De ahí que también jugará varios partidos con Pumas Tabasco, equipo de la Liga de Expansión .

Veremos pues si el hermano del Chucky Lozano puede abrirse camino en Europa y así ser un mexicano más en el Viejo Continente.