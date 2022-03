Chucky Lozano admite que está “fuera de ritmo” e incluso dudó en acudir a la convocatoria de la Selección de futbol de México.

Y es que las lesiones han impedido que el futbolista pueda dar su 100% en la cancha y en ese sentido confesó para TUDN que el mismo equipo le pódría ayudar a retomar el ritmo que ha perdido.

“Me siento bien, tranquilo, pero me falta un poco de ritmo por todo el tiempo que estuve sin jugar, lesionado y no he tenido tanta continuidad de juego entonces sí me siento fuera de ritmo. Gracias a Dios con lo que estoy jugando en selección puedo agarrar ritmo”, dijo.

Además aseguró que en el combinado nacional van por buen camino, aunque tienen que mejorar para Qatar 2022.

Chucky Lozano (Adrian Macias / Adrian Macias)

Chucky Lozano dudó en acudir a la Selección de futbol de México

Luego de que el futbolista mexicano sufriera múltiples lesiones tras su participación con la Selección de futbol de México, confesó que dudó en asistir.

Chucky Lozano dejó claro que no solo le ha afectado a él, sino a su equipo, Napoli pues finalmente se ha quedado fuera de los partidos.

“Sí, claro que llegué a dudar en acudir al llamado. Porque me afecta tanto en mi carrera como que me afecta por mi equipo, Napoli, porque ellos son los que me pagan”, mencionó para TUDN.

Gerardo Martino (Juan Luis Diaz / Juan Luis Diaz)

Selección de futbol de México rumbo a Qatar 2022

La Selección de futbol de México ha sufrido varios descalabros rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2022 y los fanáticos no están nada contentos con la gestión de Gerardo Martino.

Y es que en el último encuentro en el Estadio Azteca igualaron sin goles contra su acérrimo rival, Estados Unidos, con quien había caído en 3 ocasiones antes en partidos oficiales.

Asimismo, el combinado nacional necesita de al menos un triunfo para poder calificar a Qatar 2022.