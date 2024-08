Brian Rodríguez, jugador del Club América, ha dado a conocer su postura ante los señalamientos en su contra por presunto abuso sexual.

Aunque, en un principio, Brian Rodríguez decidió no dar declaraciones sobre las acusaciones de abuso sexual en su contra a medios de comunicación, el futbolista por fin ha roto el silencio.

El uruguayo no ha escatimado en dar detalles sobre todo lo sucedido, ya que la bomba explotó justo antes de que iniciara la Copa América 2024.

Brian Rodríguez (Adrian Macias / Mexsport)

¿Qué dijo Brian Rodríguez sobre las acusaciones de abuso sexual en su contra?

El futbolista del Club América, Brian Rodríguez, que desde hace unos meses se encuentra en medio de la polémica ha decidido romper el silencio y hablar sobre las acusaciones de abuso sexual en su contra.

En sus primeras declaraciones públicas, Brian Rodríguez mencionó: “Con ese tema la pasé muy mal. Fui a la Copa América con el tema ya explotado en México. Me molestó mucho porque usaron mi imagen y cosas que no eran reales, no sé en qué se basa la justicia de México, hasta el día de hoy tengo a mis abogados ya completando el tema para finalizarlo”.

Respecto al proceso que vivió luego de que se destapara la denuncia dijo: “El 27 de mayo me sumó a la Selección y al otro día sale una noticia de esas. Es muy feo convivir con eso; más hoy viendo cómo se está en las redes sociales, donde creo que ante los ojos de todos uno es culpable hasta demostrar lo contrario. Eso es muy feo, pero siempre me apoyé en mi familia, representante y gente cercana”

Por último, el futbolista de las Águilas afirmó: “Quienes me conocen saben que no haría una barbaridad de esas. Mi familia la pasó muy mal. Detrás de cada persona, hay una familia. Fue un tema muy jodido, lo pude arreglar y estoy más tranquilo hoy en día”.

Brian Rodríguez con el Club América. (Jose Luis Melgarejo / Mexsport)

¿De qué se le acusa a Brian Rodríguez?

De acuerdo con los detalles revelados, Brian Rodríguez no solo es acusado de abuso sexual, sino que también fue señalado por aprovechamiento de confianza.

Cabe destacar que Brian Rodríguez no es el único implicado en este caso, ya que otros dos hombres de nacionalidad uruguaya y de 24 y 22 años de edad, respectivamente, también fueron denunciados bajo los mismos cargos.