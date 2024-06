Luego de que Brian Rodríguez, campeón de la Liga MX con el Club América, fuera denunciado ante las autoridades de la Ciudad de México por violación agravada, salieron a la luz nuevos detalles respecto al caso.

El pasado 27 de mayo, un día después del bicampeonato del Club América, el periodista Luis Castillo reveló que Brian Rodríguez tenía una denuncia en su contra por violación agravada y aprovechamiento de confianza.

Después de que se diera a conocer esa delicada información, casi todos los días hemos conocido piezas del caso que servirán para que las autoridades de la Ciudad de México esclarezcan los hechos.

Y ahora, se reveló un nuevo detalle que tiene que ver con el Club América, pues el actual bicampeón de la Liga MX ya habría sido notificado de la investigación a su jugador.

Notifican al Club América de investigación a Brian Rodríguez

La directiva del Club América ya habría sido notificada de la investigación que hay por parte de las autoridades de la Ciudad de México contra Brian Rodríguez por la denuncia donde se le acusa de violación agravada y aprovechamiento de confianza.

De acuerdo a información del periodista Carlos Jiménez, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México le habría notificado al Club América de la investigación contra Brian Rodríguez.

De igual manera, la Selección de Uruguay ya estaría enterada del caso, pues las autoridades capitalinas solicitaron su cooperación e información del jugador.

Brian Rodríguez, jugador del Club América, rompe el silencio tras grave denuncia en su contra

Luego de que Brian Rodríguez, jugador del Club América, fue acusado de violación agravada y aprovechamiento de confianza, el uruguayo rompió el silencio.

A través de un comunicado que publicó en su cuenta de Instagram, el jugador del Club América habló respecto al caso, pues Brian Rodríguez dijo que los hechos son “totalmente falsos”.

“Por medio del presente comunicado, quiero informar que los hechos que me involucran en México son totalmente falsos. Quiero dejar en claro que jamás me involucraría en una acción como la que se menciona, la cual no está alineada a mis valores. Mi abogado ya está trabajando en el tema para esclarecer la situación y proteger mis derechos”, escribió.