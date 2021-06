Brandon Moreno se proclamó como el primer campeón de la UFC mexicano en la categoría de peso mosca, el pasado 12 de junio.

Un joven tijuanense de 27 años que siempre soñó y por fin lo logró, pero detrás de ese sueño y todo el trabajo, hubo una figura mexicana que influyó, Javier “Chicharito” Hernández.

El delantero del Galaxy, Chicharito Hernández, que en una entrevista con el periodista deportivo de ESPN, David Faitelson, previo a Rusia 2018, dijo “imaginemos cosas chingonas”

“Soy mexicano y tengo estos ejemplos, como el “Chicharito”, cuando les decía “imaginemos cosas chingonas” y fue al Mundial (Rusia 2018) con ese pensamiento y las cosas no salieron y después lo atacaron. Obviamente hay que demostrar las cosas con hechos, pero todo empieza con la cabeza, suéñalo y piénsalo y no critiquemos, cállense la boca y hay que trabajar”

A decir verdad, no podemos negar que todos los deportistas mexicanos que han puesto el nombre de México en alto, siempre se han destacado por soñar en grande y finalmente lo han logrado.

“Pensé cosas chingonas desde que era un mocoso, desde que tenía 20 años y empezaba a hablar de mi llegada al UFC, de que me topé con pared, me pasó muchas varias veces y seguramente me va a pasar en el futuro, pero yo voy hasta el fondo y hasta estrellarme con pared, hasta que me muera”

Brandon Moreno