La brillante y exitosa carrera de Andrés Guardado podría tener un final soñado, pues podría decir adiós a las canchas vestido con la camiseta de su amado Atlas FC.

Y es que el presidente del Atlas FC, José Riestra, señaló que las puertas del cuadro rojinegro están abiertas para Andrés Guardado, hablando de un posible regreso en un futuro cercano.

“Las puertas están siempre abiertas, siempre he dicho que mientras está la voluntad de ambas partes, siempre estarán abiertas, hay que entender los momentos y situaciones”, dijo para Azteca Deportes.

Ya se ha hablado del posible regreso del ‘Prinicipito’ al Atlas FC; sin embargo, por diferentes motivos, no se concretó y el mexicano ha permanecido en Europa.

Andrés Guardado reveló que Atlas FC le cerró las puertas

Andrés Guardado siempre ha dicho que uno de sus sueños en el futbol es retirarse con el Atlas FC, equipo que lo vio crecer y al que le debe gran parte de su carrera.

Sin embargo, el propio mediocampista mexicano señaló que ese sueño se ha ido esfumando, sobre todo luego de que el Atlas FC le cerrara las puertas en par de ocasiones.

“Mi sueño de retirarme en Atlas se me ha ido diluyendo porque una de las puertas que toqué fue Atlas y las dos últimas veces que toqué puerta con ellos, no entraba en el proyecto, me dijeron que no era momento para regresar”, dijo para Star+.

Es así que hay ua contradicción entre las dos partes, pues mientras José Riestra dice que las puertas abiertas, Andrés Guardado asegura que le dijeron que no en dos ocasiones; ¿habrá acuerdo?

Andrés Guardado. (Eric Alonso / Mexsport)

Andrés Guardado: ¿Dónde seguirá su carrera?

Andrés Guardado está en los últimos años de su carrera y todo parece indicar que al finalizar la temporada 2022-23 por fin dejará Europa y regresará a América .

La pregunta es ¿en qué liga y con qué equipo volverá al continente americano? Muchos dices que podría ser a la Liga MX con el Atlas FC o con el Club América.

Pero sin duda tendrá ofertas de varios clubes de la MLS, los cuales ofrecerán un gran contrato, un excelente salario, además de la calidad de vida que hay en la Unión Americana.

