Siguen las bajas para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2021, aunque ahora se no trató de un caso positivo del nuevo coronavirus, sino de algunos acompañantes.

Se trata de Becca Meyers, atleta paralímpica estadounidense que se negó a participar en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021 debido a que no le permitieron la entrada a su madre.

Becca Meyers, nadadora sorda y ciega por culpa del síndrome de Usher, explicó a las autoridades de su país que, sin la presencia de su madre, le era imposible participar en la justa olímpica.

Becca Meyers, quien ganó tres medallas de oro y una de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016, explicó en su cuenta de Instagram la razón por la que renunció a Tokio 2021.

Meyers dijo sentirse enojada, decepcionada y sobre todo triste, pues en pleno 2021, como atleta sorda y ciega, tiene que seguir peleando por sus derechos.

“He tomado una decisión increíblemente difícil de retirarme de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. No es algo que me tome a la ligera, pero la decisión tomada por la USOPC de no permitirme tener un Asistente de Cuidado Personal de confianza conmigo en los Juegos debido a mi discapacidad no me deja otra opción”

Becca Meyers