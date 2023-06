La rivalidad entre los barristas del Club Tigres y Rayados de Monterrey explotó de nueva cuenta durante un concierto en la Arena Monterrey, donde armaron una tremenda campal.

Sin un juego de futbol de por medio, los barristas entre el Club Tigres y Rayados de Monterrey no soportaron encontrarse en las instalaciones de la Arena Monterrey, sede del concierto de los Pibes Chorros, y arreglaron sus diferencias con una campal.

🔴⚡️Así fue la bronca anoche entre barristas de los de los @LIBRESYLOKOS @TigresOficial y @LAADICCIONCFM de @Rayados en los pasillos de la Arena Monterrey en el concierto de los Pibes Chorros 🇦🇷. pic.twitter.com/xTv64x9YPK — César Cepeda (@cesarmty) June 3, 2023

La campal entre barristas estalló en un concierto

Un video que circula en las redes sociales reveló la batalla campal entre los barristas de Club Tigres y Rayados, que se disponían a ver un concierto en la Arena Monterrey.

Se desconoce cuál fue el motivo que inició la campal, pero lo cierto es que provocó muchas reacciones entre los tuiteros que observaron el video.

“Nunca entenderé a los vatos que se pelean porque son de equipos diferentes, llegar a los chingadazos ya es de mensitos de la cabeza”, advierte un usuario de Twitter, cuestionando la manera en que reaccionaron los barristas.

Lamentan campal entre barristas del Club Tigres y Rayados

La campal entre barristas en la Arena Monterrey generó otro tipo de comentarios, ante lo hecho por fans del Club Tigres y Rayados.

“Qué te puedes esperar, si los mismos organizadores son los de la barra de los amarillos. De todas formas está mal”, dijo uno de ellos en relación a la campal entre barristas del Club Tigres y Rayados.

También hubo quien lamentó que los barristas del Club Tigres y Rayados se liaran a golpes, sin que alguien lo impidiera. “Neta, no se pueden llevar bien un rato en un lugar que no es estadio. Si los tienen identificados por qué no entró la policía”.

Las burlas contra los protagonistas de la campal entre barristas del Club Tigres y Rayados, aumentaron. “Jajaja regiomontanos vs regiomontanos, algo de lo mas ridículo que he visto, pelearse por un club jajaja”.

Recomiendan a barristas no armar campales

Tampoco faltó el tuitero que les dejó una mejor opción a los barristas del Club Tigres y Rayados que armaron la campal en la Arena Monterrey.

“No soy tan fan como muchos, pero eso de andar peleando por un equipo de futbol. Métanle ese mismo coraje a sacar a su familia adelante y a superarse. Ahí se requiere de ese ímpetu”, les sugirió a los seguidores del Club Tigres y Rayados de Monterrey.

La realidad es que la animadversión entre los seguidores de los equipos regios es imparable, esta vez fue una campal dentro de la Arena Monterrey, el escenario donde sacaron su coraje.

