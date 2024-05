Víctor Alfonso Cáceres fue el árbitro central del Club América vs CF Pachuca. Sin embargo, su trabajo no estuvo exento de polémica, pues en la primera mitad hubo dos jugadas muy polémicas que podrían ameritar la roja, pero el silbante no lo consideró así y “perdonó” a los locales.

El árbitro volvió a ser noticia en el partido de Club América, pues existieron dos faltas que no fueron calificadas como rojas, pese a lo artero de éstas.

Club América y CF Pachuca se encontraron una vez más en el 2024. Los Tuzos le tomaron la medida a las Águilas en la Liga MX y en la Copa de Campeones de la Concacaf; en los cuartos de final, los capitalinos buscaron la revancha y encararon el partido de vuelta con gran intensidad.

La intensidad de los azulcremas fue tal que llegaron tarde a un par de jugadas. Sin embargo, Cáceres no lo calificó así y apenas sacó tarjetas amarillas.

¿Cuáles son las dos expulsiones que le habrían perdonado el Club América?

Club América cometió un par de faltas en la primera mitad, las cuales derivaron en la amonestación de Diego Valdés y Jonathan dos Santos.

La primera polémica de la noche fue protagonizada por Diego Valdés al minuto 23. El jugador del Club América le dio un codazo a Bryan González. El silbante simplemente amonestó al chileno.

Al minuto 28, fue Jonathan dos Santos quien incurrió en una infracción. El mediocampista mexicano llegó tarde y le dio un pisotón a Pedro Pedraza.

Al igual que Diego Valdés, Jonathan dos Santos apenas se llevó la tarjeta amarilla, lo que generó la molestia de los jugadores Tuzos y de los expertos en el arbitraje.

Primero codazo pic.twitter.com/kDo6lJ0dLa — Felipe Ramos Rizo (@ramosrizo) May 12, 2024

¿Qué dijeron los expertos del arbitraje sobre las dos expulsiones que le habrían perdonado al Club América?

A través de redes sociales, el exárbitro Felipe Ramos Rizo criticó la actuación de Víctor Alfonso Cáceres durante el partido entre Club América y CF Pachuca por los cuartos de final de vuelta de la Liga MX.

“Se le olvidó la tarjeta roja a Cáceres o la instrucción es no expulsar”, escribió Felipe Ramos Rizo en su cuenta de X sobre el pisotón de Jonathan dos Santos.

“Primer codazo”, fue otro de los comentarios puntuales del exárbitro sobre la jugada de Diego Valdés.