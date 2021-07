Arantxa Chávez lamentó entre lágrimas haber tenido una calificación de ‘cero’ en su último clavado de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

En entrevista con medios, Arantxa Chávez confesó sentirse “devastada” por no llevar el nombre de México al podio y conseguir una medalla.

Asimismo, dijo que pensó en retirarse de los clavados luego de su mal desempeño en el trampolín.

Arantxa Chávez está “devastada” por su ‘cero’ de calificación; “caí mal a la tabla”, revela

A escasas horas de ser eliminada en su camino a las semifinales de trampolín 3 metros, Arantxa Chávez dio sus primeras declaraciones a medios de comunicación.

Entre lágrimas, la clavadista aceptó sentirse “devastada” tras obtener una calificación de ‘cero’ en su última competencia olímpica.

“Me siento muy mal, muy triste. Hubiera querido que este día hubiera sido diferente. Tuve que terminar la competencia, era lo que tenía que hacer”, comentó a Excélsior.

Asimismo, Arantxa Chávez reveló que su fracaso en el trampolín se debió a una mala caída en la tabla y a falta de competencias.

Dichos errores la llevaron a posicionarse en el puesto 27; un lugar nada esperado por su entrenador.

“Me costó mucho trabajo, pero fue un año muy difícil y no había tenido competencias porque desde el 2018 fue la última”, dijo.

“Estaba tranquila, pero caí mal a la tabla y ya no pude hacer el clavado. En los otros dos estaba muy nerviosa porque mis aspiraciones ya habían terminado.” Arantxa Chávez a Excélsior

Arantxa Chávez pensó en retirarse de los clavados tras resultado en Juegos Olímpicos

En declaraciones al medio citado, Arantxa Chávez dijo que pensó en retirarse de los clavados luego de obtener un ‘cero’ de calificación en su participación.

No obstante, su entrenador la animó a “seguir trabajando en las fallas” para fijar un camino hacia los Juegos Olímpicos de París 2024.

Finalmente, la clavadista agradeció el apoyo de la gente pese a sus resultados en el trampolín en los Juegos Olímpicos.

“Solo me queda agradecer a la gente que me apoyó; entrené mucho, pero las circunstancias no se dieron”, concluyó Arantxa Chávez.