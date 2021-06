La clavadista mexicana, Laura Sánchez, anunció su retiro deportivo luego de no poder participar durante el control interno que realiza la Federación Mexicana de Natación.

Fue mediante un mensaje en redes sociales que la ahora ex clavadista olímpica , Laura Sánchez, descartó no solo su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, sino también un futuro dentro de la disciplina.

“Después de una semana difícil, una lesión vieja que no me permitió estar en mi mejor momento para el evento del día de hoy, tomamos la decisión que rompe el corazón pues fueron 2 años de mucho trabajo, pero también comprendo que no soy la mejor opción para mi compañera Arantxa Chávez”

Laura Sánchez