Antonio Mohamed hizo una fuerte confesión, dijo que rechazó dirigir nada más y nada menos que a Cristiano Ronaldo, pues tuvo una jugosa oferta pero prefirió llegar a Club Pumas.

Desde la llegada de Antonio Mohamed a Club Pumas, es más que claro, que el equipo ha mejorado considerablemente su rendimiento pues ya acumula 2 victorias y empataron el Clásico Capitalino frente al Club América.

Sin embargo, el Turco mencionó para Azteca Deportes, que tuvo charlas con el Al Nassr, equipo con el que fichó el futbolista portugués.

“Tuve cuatro charlas con el Al Nassr y justo ayer por la mañana llego al club y recibo una llamada del CEO del equipo, y me dice que me quiere porque echaron a Rudi García”, dijo.

Antonio Mohamed y la jugosa cantidad que le ofrecía el Al Nassr

Incluso, Antonio Mohamed confesó que la cantidad de dinero que le ofrecía el cuadro árabe, fue impresionante pero reconoce que sigue en Club Pumas por un propósito y espera cumplir sus objetivos.

“Era mucho dinero (el que le ofrecía Al Nassr). Yo les dije que ya tenía un compromiso con Pumas, que era una cuestión de lealtad. Jamás me iría de un equipo para irme a otro, nunca he hecho eso en mi carrera. Me fui pensando ‘pu.. madre’. Pero por algo caí acá en Pumas”, agregó en la entrevista.

Club Pumas y su próximo partido

Cabe recordar, que Club Pumas se medirá ante los Rayados de Monterrey en el tercer partido del Turco Mohamed al mando del cuadro auriazul y el partido será el próximo sábado 29 de abril en el Estadio BBVA , los felinos serán visitantes.

Jornada 17 del Clausura 2023

Rayados de Monterrey vs Club Pumas

Sábado 29 de abril a las 19:05 hrs.

Estadio BBVA

