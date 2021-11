Andrés Iniesta ilusiona a los fanáticos del FC Barcelona con su regreso, pues ya expresó su deseo de poder ayudar y contribuir al club blaugrana.

Uno de los jugadores históricos en la escuadra culé, es sin duda Andrés Iniesta, quien tras el regreso de Xavi Hernández ya alzó la mano para también volverse a incorporar y regresar a tierras catalanas.

“No sé qué pasará en el futuro, pero me encantaría en algún momento de mi vida volver al Barcelona. Volver al Barça, a tu casa, poder seguir ayudando. Puede ser pronto, no sé qué ocurra el próximo año, pero veremos”, dijo para la estación de radio, El Matí de Catalunya.

No obstante, el jugador no descarta el poder llegar en otra faceta, probablemente como director técnico aunque prefiere enfocarse en jugar.

“Me gustaría ser entrenador pero no sé si ejercería. Me gusta pensar en el presente, jugar a futbol y en el futuro ya veremos. No me gusta ver al Barça así, desde otra visión más lejana, si las cosas no van bien no es agradable porque ves compañeros que sufren. Cuando sufre algo que tú quieres, te duele”.

Andrés Iniesta con la casaca culé. (ERIC ALONSO / Mexsport)

Andrés Iniesta en el FC Barcelona

El futbolista español, Andrés Iniesta trazó su carrera de la mano del FC Barcelona durante más de 16 años en los que escribió su nombre en la historia del club y se consolidó como uno de los grandes.

Su palmarés es muy extenso, pues lo ganó prácticamente todo, incluso se coronó campeón del mundo con la Selección de futbol de España en la Copa de futbol Mundial de Sudáfrica 2010.

Iniesta fue titular indiscutible en el combinado español y ganó varios campeonatos y es uno de los jugadores más queridos en Barcelona, por ello su regreso ilusiona a más de un fanático que espera que el equipo vuelva a recuperar el nivel que lo caracterizaba.

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, y Xavi Hernández (LLUIS GENE / AFP)

Xavi Hernández en el FC Barcelona

El regreso de Xavi Hernández al Barcelona fue una de las grandes noticias para el club culé, luego de atravesar por una mala temporada, e l ex futbolista tendrá mucho por hacer.

Xavi lo tiene claro, y es que no piensa en el pasado ni en los futbolistas que ya no están, sino está enfocado en sacarle provecho a la plantilla que tiene para mejorar los resultados que hasta el momento no los favorecen.