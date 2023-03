No es un secreto, que el periodista André Marín tuvo muchas complicaciones de salud, incluso tuvo que abandonar la transmisión de su programa: “La última palabra”.

André Marín se notaba cansado físicamente y es por eso que Fox Sports decidió darle un descanso en lo que recuperaba su salud, pues todo comenzó con una bacteria en el estómago.

Después de eso, el periodista tuvo algunas complicaciones y en entrevista con Pati Chapoy contó que estuvo en terapia intensiva después de una cirugía de emergencia.

“Primero lo del clostridium fue como hace tres o cuatro años como bien lo recuerdas y el año pasado, el 2022 fue el peor año de mi vida; en enero me explota el estómago, terapia intensiva, salgo muy bajo de peso, me duele y tengo problemas en la espalda, en marzo me operan y me operan mal, médicos, tratamientos y revisiones”, dijo.

André Marín sobre su enfermedad

Además, André Marín añadió que no solo fue el problema del estómago, sino que su estadía en el hospital le provocó otro tipo de problemas, como una neumonía.

“En la última noche en el hospital de tres días pesco tres neumonías diferentes, con neumococo y todo, terapia intensiva, inconsciente, 50 días sin saber qué estaba pasando, 50 días en el hospital” , mencionó.

André Marín dice que muchas personas lo dejaron solo

Finalmente, el periodista de Fox Sports, André Marín aseguró que en esos momentos complicados se dio cuenta de quienes eran verdaderamente sus amigos, pues hubo personas que no lo acompañaron en esa etapa.

“Cuando te pasan estas cosas te das cuenta de quiénes son tus mejores amigos, de quienes están en las buenas y en las malas y yo también le agradezco a los que no estuvieron, porque me enseñaron el camino de dónde debo estar en esta vida”, añadió.

